Kalendár očakávaných  udalostí v roku 2019

Nový prezident, ústavní sudcovia, nový guvernér národnej banky i šéf ECB, nový Európsky parlament aj Európska komisia. Rovnako tak historické oficiálne vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie a hospodárske spomalenie v USA, v eurozóne i Číne. K tomu tridsiate výročie revolučného roka 1989, ktoré môže potenciálne spôsobiť najväčší rozruch práve v Pekingu, kde prezident Si Ťin-Pching kumuluje čoraz viac moci vo vlastných rukách. To všetko čaká Slovensko a svet v roku 2019.

31.12.2018, 21:40 | Michal Lehuta | © 2018 News and Media Holding

Zdroj: TASR/Tomáš Halász

1. január

Napriek hlbokej kríze v rokoch 2010 až 2015 euro oslávi svoje 20. narodeniny. Vo forme bankoviek a mincí to bude jeho 17. výročie. Slovensko jednotnú európsku menu, ktorej kurz sa voči doláru od svojho vzniku oslabil o zhruba štyri percentá, používa už dekádu.

Zdroj: Martina Brunovská

16. február

Končí sa funkčné obdobie deviatich z trinástky ústavných sudcov. Do tohto dátumu by mal parlament schváliť osemnásť kandidátov, z ktorých prezident Andrej Kiska polovicu vymenuje do súdu v Košiciach. Inak hrozí jeho paralýza.

Zdroj: Maňo Štrauch

28. február

Najneskôr do tohto dátumu vo funkcii guvernéra NBS skončí Jozef Makúch. Nahradí ho s veľkou pravdepodobnosťou minister financií Peter Kažimír, ktorého po uzávierke TRENDU schvaľoval parlament v tajnej voľbe.

vzťahy dvadsaťsedmičky a Spojeného kráľovstva zostanú nezmenené aj po brexite minimálne do konca roku 2020

Zdroj: Martina Brunovská

9. marec

Pravdepodobný dátum slovenských prezidentských volieb. Ani sto dní pred týmto termínom však neboli známi hlavní kandidáti: vládnuceho Smeru-SD či SNS. Veľkú šancu vo voľbách by mal odstupujúci minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ten však svoju kandidatúru dlhodobo odmietal. Hrozbou je účasť Štefana Harabina v ich druhom kole.

Neprehliadnite Odkiaľ príde ďalšia migračná vlna

Slováci majú pocit, že v krajine žije štrnásťkrát viac imigrantov, ako je...

Odkiaľ príde ďalšia migračná vlna Osud Jaguaru určí, ako veľmi bude cítiť spomalenie

Nižší hospodársky rast a politická nezodpovednosť spôsobia, že vláda...

29. marec

Spojené kráľovstvo oficiálne vystúpi z Európskej únie. Jeho ekonomické vzťahy s dvadsaťsedmičkou však ostanú počas prechodného obdobia nezmenené. Minimálne do konca roku 2020, potenciálne až do roku 2022, ak sa dovtedy obe strany na finálnom usporiadaní hospodárskych vzťahov vrátane migrácie nedohodnú.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť