Kvietik & Slavia: Biznis spoza opony SNS

O investičnej skupine Slavia Capital v rukách Petra Gabalca a Martina Kvietika sa už dlhšie hovorí v súvislosti s jej „prienikom“ s vládnou SNS i o tom, ako má vo svojich biznisoch využívať napojenie na rezorty zverené strane. Slavisti takéto tvrdenia rezolútne odmietajú a zdôrazňujú, že nič z toho nie je pravda. TREND si preto posvietil na jej vzťahy so štátom podrobnejšie

03.01.2019, 19:10 | Ivan Haluza | Ján Kováč | © 2019 News and Media Holding

Fakt, že z televíznej obrazovky známy propagátor eurofondov Eugen je v skutočnosti syn spolumajiteľa Slavie Capital Martina Kvietika Matúš, je tým najmenej kontroverzným príkladom prepojenia skupiny so štátom. I keď cez optiku, že práve jeho otec sa v kuloároch spája aj s vplyvom na eurofondy a jeho firmy ich celkom úspešne čerpajú, to vyznieva pomerne tragikomicky.

TREND pri mapovaní prepojení biznisov lídrov Slavie na rezorty ovládané Slovenskou národnou stranou odhalil viacerých manažérov, ktorí v minulosti kooperovali s investičnou skupinou, no dnes vedú štátne lesné podniky a rozhodujú o dreve či poľovných revíroch.

Objavil aj právnika blízkeho Slavii, ktorý môže v súčasnosti radiť rezortu pôdohospodárstva s legislatívnymi normami i verejnými obstarávaniami. Ten právne radí aj štátnym Lesom SR. To všetko sú prieniky do pôdohospodárskeho rezortu SNS.

Zdroj: Maňo Štrauch

Navyše isté styčné body sa dajú nájsť aj medzi M. Kvietikom a najvyššie postaveným členom národniarov na ministerstve pôdohospodárstva – generálnym tajomníkom jeho služobného úradu Jaroslavom Regecom.

Reportéri TRENDU zistili aj to, ako sa po vstupe národniarov do vládnej zostavy jednej slavistickej železničnej firme doslova nafúkli kontrakty od štátnych železníc. Ide teda o prienik do ďalšieho štátneho biznisu, v ktorom má mať nemalé slovo aj SNS. Zmeny na štátnych železniciach sú napríklad významnou agendou jej predsedu Andreja Danka.

Slavii blízkych ľudí takisto cítiť v niektorých štátnych mediálnych projektoch, na ktoré mal či má dosah národnej strane blízky šéf štátneho telerozhlasu Jaroslav Rezník.

Eurofondová Tekovská Breznica

Ako dokáže podnikateľská skupina profitovať z

