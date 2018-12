Nádej v dobrú krajinu víťazí

27.12.2018, 05:40 | Branislav Benčat | © 2018 News and Media Holding

Názor | Spomínate si, čo ste robili takto pred rokom? Ako sa váš život odvtedy zmenil? Kto doň vstúpil, kto odišiel, ako ste ho obohatili, čo ste spravili pre to, aby ste sa mali lepšie? Stačí v týchto dňoch letmý pohľad na stenu na Facebooku, ktorý vám pripomenie váš rok v obrázkoch. A teraz si predstavte, aké udalosti by asi Facebook vybral za rok 2018 priateľovi s menom Slovensko. Aký pocit by prevažoval po dopozeraní videa?