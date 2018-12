Odkiaľ príde ďalšia migračná vlna 

Zatiaľ čo z finančnej krízy sa Európska únia dokázala poučiť a zdokonaliť prevenciu, nedávna migračná kríza stále nevyburcovala európskych lídrov k potrebným zmenám. Pre Európu je pritom kľúčové zdokonaliť nástroje na zvládnutie ďalšej migračnej vlny, ktorá sa môže pohnúť už na budúci rok. Bruselský think tank Carnegie Europe vymenováva niekoľko rizikových bodov, ktoré môžu dať do pohybu novú vlnu utečencov – vývoj v Alžírsku, občianska vojna v Líbyi, konflikt na Ukrajine, ako aj hlad, sucho a ekonomická kríza v preľudnených afrických krajinách.

31.12.2018, 17:20 | Eva Mihočková

(Ne)zvládnuteľná kríza

Túžba ľudí opustiť svoju krajinu a skúsiť šancu na lepší život v zahraničí narastá. Podľa globálneho prieskumu Gallup World Poll predstavuje dnes táto masa potenciálnych migrantov až 750 miliónov ľudí po celom svete, čo je nárast o 14 percent v porovnaní s obdobím v rokoch 2013 – 2016. Na druhej strane, nie všetci majú odhodlanie a prostriedky svoju túžbu aj uskutočniť. Narastajúce migračné trendy sú realitou aj podľa údajov OSN. Z nich vyplýva, že mimo svojej krajiny dnes žije 244 miliónov ľudí (tri percentá svetovej populácie), čo je zhruba o tretinu viac ako v roku 2007.

Na čísla sa dá pozrieť aj z iného uhla. „Na prelome 19. a 20. storočia bol podiel migrujúcich ľudí podobný, ak nie vyšší ako dnes. To znamená, že rozsah súčasnej migrácie nie je natoľko alarmujúci, aby sme museli hovoriť o migračnej kríze,“ upozorňuje Elena Gallová Kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry vo svojej prezentácii Svet medzi riadkami. Dodáva, že aj samotná Európa už v minulosti zvládla väčšie nápory migrantov ako v roku 2015. Či už to bolo po druhej svetovej vojne alebo v nedávnych deväťdesiatych rokoch minulého storočia počas vojny v bývalej Juhoslávii. Vtedy sa dali do pohybu viac ako dva milióny utečencov z Balkánu.

Ako preháňame

Otázka imigrácie nie je len o číslach a je pochopiteľné, že má aj svoj silný emocionálny rozmer, ktorý sa prelieva do voličských nálad a nárastu radikalizmu. A to je dostatočný dôvod na odmietnutie zľahčovania problému. Európania stále vnímajú imigráciu z tretích krajín ako najväčší problém EÚ, aj keď situácia sa zlepšuje.

Kým v roku 2015 si to podľa Eurostatu myslelo 58 percent Európanov, koncom minulého roka to už bolo len 39 percent. Prieskumy Eurostatu tiež ukazujú zaujímavý paradox súvisiaci so strachom z nepoznaného – najväčší problém s imigráciou majú krajiny, kde žije najmenej imigrantov: Maďarsko, Slovensko a Bulharsko.

