Svetoznámy barman: Pohostinnosť robí život pestrofarebnejším

Dlhé čierne vlasy aj brada a veľké slnečné okuliare nie sú imidž, ktorý sa typicky spája s uhladenými hotelovými barmi. Pravda, Stanislav Vadrna (42) už pár rokov nie je aktívny barman, hoci si na tom vybudoval renomé a kariéru. Ale ani vtedy sa nebál byť unikát a ísť proti prúdu. Od miešania nápojov sa prepracoval na „lektora pohostinnosti“, ktorý prednáša po celom svete. Je abstinent a raw vegán.

26.12.2018, 10:40 | Marián Biel | © 2018 News and Media Holding

Sám hovorí, že už dlho sa snaží nájsť správny opis pracovnej náplne, ktorý by sa mu hodil na vizitku. Jasno má v tom, že jeho misiou je šíriť filozofiu úprimnej pohostinnosti. Nielen v gastronómii, ale aj prakticky vo všetkých oblastiach podnikania a života. Počas prípravy tohto článku bol na Kube, kde pracuje na „zatiaľ tajnom barovom projekte“. O pár týždňov zasa organizuje barmanskú súťaž v Sydney, v ktorej nejde len o dodržanie správnej receptúry koktailov. A pomedzi to sa prechádza so psom po bratislavských vinohradoch.

Pohostinnosť je dialógZdroj: Ladislav Piljar

Začalo sa to rodičmi

Ak si niekto predstavuje, že už od mala sa na pieskovisku hral na miešanie nápojov, tak sa mýli. Stan bol tak trochu zabávač, inklinoval k herectvu a najviac ho bavilo umenie, kresba a spoznávanie nových kultúr. Už od ôsmich rokov čítal knihy etnografa Miloslava Stingla.

Pri prezeraní jeho fotografií z Havaja alebo Tahiti si myslel, že dostať sa tam pre neho bude zrejme nesplniteľný sen. Aspoň vzhľadom na to, že o tom sníval v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Nakoniec si však tento sen o pár desaťročí naozaj splnil.

A nielen to. Keď pred ôsmimi rokmi vystúpil prvýkrát v Honolulu, do tejto krajiny sa zamiloval na prvý pohľad. „Vedel som, že som doma,“ spomína. S odstupom času si uvedomil, ako

