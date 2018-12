Fastfood na Bôriku a iné nezrovnalosti o „bodke za únosom“

Policajný vyšetrovateľ už pred niekoľkými mesiacmi odmietol trestné oznámenie novinárky Moniky Tódovej. Podala ho pre podozrenie, že slovenskí verejní činitelia a príslušníci Policajného zboru mohli vytvoriť organizačné, administratívne a technické podmienky na to, aby tu vietnamská vládna delegácia dokonala zločin voči svojmu občanovi a nelegálne ho vyviezla z územia Slovenska a mimo schengenského priestoru EÚ. Keď odmietnutie oznámenia odobrila aj prokurátorka, exminister vnútra Robert Kaliňák začal hovoriť o definitívnej „bodke za únosom“.

20.12.2018, 05:00 | Marián Leško | © 2018 News and Media Holding

Pretože sa mu špeciálna tlačovka, ktorú chcel tejto téme venovať, nevydarila, lebo dostával príliš nepríjemné otázky, využil pokojnejšie prostredie televízie TA3, aby vyhlásil: „Bolo jednoznačne vyvrátené, že by na tomto únose, ak sa udial týmto spôsobom, mal podiel akýkoľvek slovenský úradník, policajt alebo politik. A to bola kardinálna otázka, to je jediné, čo nás zaujíma.“

Tvrdenie, že podozrenie bolo „jednoznačne vyvrátené“, však nezodpovedá tomu, čo je už o celom prípade známe. Existuje niekoľko nezrovnalostí, ktoré Kaliňákovo kategorické vyhlásenie zásadným spôsobom spochybňujú. Rozoberme si tri najzásadnejšie.

1. Expresne rýchla vládna návšteva

Keby vietnamský minister pre verejnú bezpečnosť prišiel na návštevu Slovenska tak, že by deň svojho príchodu ohlásil mesiace vopred, keby rokovanie na Bôriku bolo štandardné a prinieslo vecné výsledky, tak by sa skutočnosť, že vietnamská delegácia prišla na Slovensko iba tri dni potom, keď ich tajná služba v Berlíne zločinne zadržala Trinh Xuan Thanha, dala považovať za zhodu okolností. Ale z doterajších výpovedí je známe, že na tejto návšteve nebolo nič štandardné.

Šéf protokolu kancelárie ministra vnútra Radovan Čulák sa o návšteve dozvedel až 25. júla 2017, pričom delegácia mala prísť hneď na druhý deň. R. Kaliňák bol v tom čase na dovolenke v Rakúsku, ktorú musel na niekoľko hodín prerušiť.

