Prečo virtuálna realita nedokázala dobyť obývačky a čo sa na tom môže zmeniť

Takmer každý už musel prísť do kontaktu s nejakým druhom okuliarov na virtuálnu realitu (VR). Či už osobným vyskúšaním alebo aspoň sledovaním niekoho, kto v tomto paralelnom vesmíre práve bol. Za posledný rok až dva sa VR stala aj pracovným nástrojom pre viacero start-upov, prebojovávala sa do školstva a medicíny. Ale stále nenabrala tú správnu hybnosť, ktorá by ju katapultovala medzi masovo rozšírené technológie. Zmenu môže priniesť nový čip aj neutíchajúca snaha Facebooku stať sa v tejto oblasti lídrom.

S káblom to nie je ono Dnešná virtuálna realita naráža na dve prekážky, ktoré ju brzdia dobyť obývačky a pracovne sveta. Obe medzi sebou úzko súvisia. Prvou je nepraktickosť. Dnes si človek musí vybrať medzi dvoma základnými možnosťami, ako používať virtuálnu realitu. Buď sa rozhodne pre lacnejšie a dostupnejšie, ale zároveň málo výkonné riešenie, ktorým je použitie smartfónu zasunutého do jednoduchých kartónových alebo plastových okuliarov. Alebo chce plný zážitok aj využiteľnosť, ktorú ponúka Oculus Rift či HTC Vive. Lenže v tomto prípade si musí siahnuť hlboko do vrecka. Tieto systémy totiž vyžadujú káblové pripojenie k výkonnému počítaču. Navyše ide štandardne o káblové prepojenie, takže ergonómia dostáva zabrať. Užívať si lietanie vesmírom, ak je človek pripútaný káblom k nejakej škatuli, nie je vždy to pravé. Pri prvej forme s okuliarmi so smartfónom, naopak, voľnosti nič neprekáža, jedine výdrž batérie. Čaká sa teda na zlatú strednú cestu. Na dostatočne výkonné okuliare, ktoré nepotrebujú byť akousi pupočnou šnúrou pripútané k čomukoľvek. A, samozrejme, nestoja tisíce eur. Odpoveďou by mohol byť Oculus Quest od Facebooku. Neprehliadnite Päť technologických trendov, ktorým sa firmy nevyhnú

Podľa analytickej spoločnosti IDC sa za druhý kvartál tohto roku predalo o tretinu menej VR okuliarov ako za rovnaké obdobie vlaňajška.



