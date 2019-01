Aby biopsia nebolela

Každý rok zomrie na rakovinu prostaty na celom svete 366-tisíc mužov. Zo štatistík a vedeckých štúdií vyplýva, že toto ochorenie v istom veku postihne každého ôsmeho muža na planéte. Nemusí byť fatálne a skončiť sa smrťou, dôležité je, aby ho lekári odhalili čo najskôr.

09.01.2019, 09:46 | Jozef Andacký

Súčasťou procesu detekcie rakoviny prostaty býva takzvaná biopsia. V praxi to znamená, že pacientovi sa do oblasti slabín zavádza sonda s miniatúrnou vŕtačkou, ktorá zvnútra tela odoberie vzorku tkaniva. Nie je to príjemná procedúra. Vo väčšine prípadov sa pritom robí zbytočne, nádor sa nepotvrdí (našťastie pre pacienta). Navyše, biopsie nie sú ani lacné, len v EÚ náklady na ne presahujú jednu miliardu eur ročne. Tím dvojice vedcov zo slovenského start-upu Glycanostics pracuje na tom, aby detekcia zhubného nádoru nebolela ani pacienta, ani zdravotnú poisťovňu.

Presnejšie výsledky

Štandardne sa prítomnosť nádoru v tele zisťuje analýzou krvi. Určuje sa úroveň onkomarkera (napríklad proteínu PSA) a porovnáva sa s dvomi hraničnými hodnotami. Ak je onkomarker nižší než prvá hodnota, pacient sa považuje za zdravého. Ak je vyšší ako druhá hodnota, indikuje to výskyt ochorenia. „Medzi týmito dvoma hodnotami existuje sivá zóna, keď je pre urológa ťažké rozhodnúť, či je pacient zdravý alebo chorý,“ hovorí spoluzakladateľ a CEO Glycanosticsu Ján Tkáč. „Navyše, sú prípady, keď človek má vyššiu úroveň markera, ale nemusí mať rakovinu a, naopak, keď nemá vyššiu hodnotu markera, ale rakovinu má,“ dodáva vedec.

Lekári v prípade pochybností najčastejšie siahajú po biopsii. Test, ktorý vyvíja start-up J. Tkáča, im má pomôcť v rozhodovaní, či pacienta na zákrok poslať. Na rozdiel od bežného vyšetrenia krvi neanalyzuje len množstvo proteínu, ale aj zmenu jeho štruktúry. Sústreďuje sa pritom na komplexné cukry, takzvané glykány, ktoré sa nachádzajú na povrchu markera. Ak sa zmení ich zloženie, potvrdzuje to prítomnosť nádoru. Podľa J. Tkáča je táto metóda unikátna, lebo iné vedecké tímy sa pri diagnostike rakoviny prostaty vyberajú iným smerom. Napríklad analyzujú viacero proteínov alebo vychádzajú z MRI skenov.

