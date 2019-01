Ako si urobiť  sci-fi domácnosť

Je zaujímavé sledovať, ako primárne softvérové firmy postupne prešli aj na výrobu zariadení a ešte tým umožnili vznik nových segmentov trhu. Goo­gle bol najskôr len internetový vyhľadávač. V súčasnosti z ich kuchyne pochádza najpoužívanejší operačný systém na svete Android, tucty všakovakých cloudových služieb aj aplikácií a majú za sebou tiež vlastné smartfóny, tablety aj Chromebooky. Podobne Apple. Najskôr počítačová firma, dnes prakticky výrobca smartfónov.

09.01.2019

Ešte lepší príklad je Amazon, ktorý neponúkal ani ten softvér. Jeff Bazos chcel cez internet predávať len knihy. Postupom času, ako sa jeho malý start-up prepracoval na miliardovú firmu, okrem iného prakticky vytvoril alebo minimálne do mainstreamu dostal čítačky elektronických kníh. Kindle už má doma azda každý.

Z predavača udávač trendov

Podarilo sa im niečo podobné ešte v jednom segmente. V omnoho dôležitejšom, s perspektívou na celé desaťročia. Amazon sa pustil do umelej inteligencie, ktorú nazval Alexa. Túto digitálnu asistentku musel dostať medzi masy. Prišiel tak pred štyrmi rokmi s prvým smart reproduktorom Echo. Okrem toho, že celkom slušne prehrával hudbu a vedel sa pripojiť na internet, so svojím majiteľom sa vedel rozprávať. Zabudovaná Alexa cez sedem smerových mikrofónov zachytí otázku alebo žiadosť, spracuje ju a vykoná, čo treba, alebo odpovie vlastným hlasom.

Amazon Echo sa stal hitom, takže postupne sa do tohto segmentu pridali ďalší hráči. Prvým je Google a jeho platforma Google Assistant, pre ktorú vyrobil aj trojicu vlastných reproduktorov. Svojho zástupcu má aj Apple a jeho asistentka Siri. Tá v iPhonoch bola roky pred Alexou. Na verejnosti sa však s virtuálnymi asistentkami rozpráva horšie než v súkromí domova. No vlani sa Siri dostala aj do vlastného reproduktora HomePod.

