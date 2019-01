Dáva to na Lubyovú a je to hanba

Nová politická sezóna sa nemohla začať príznačnejšie. Dozvedeli sme sa, že to, čo sa dialo za ministra školstva Petra Plavčana, deje sa aj za ministerky Martiny Lubyovej. Verejné zdroje určené na podporu vedy a výskumu opäť smerujú aj k ľuďom, ktorí sa začali o vedu zaujímať iba preto, aby mohli od štátu získať „stimuly“.

09.01.2019, 09:45 | Marián Leško | © 2019 News and Media Holding

Hoci Plavčan a Lubyová robia to isté, nerobia to rovnako. Keď v roku 2017 vyšlo najavo, ako sa zneužívajú eurofondy, minister reagoval najskôr útekom. Potom tlačovými konferenciami. Ťažko povedať, čím si viac škodil. Zato pani ministerka je profesionálka. Vypracovala si svoj vlastný, osobitý spôsob, akým obhajuje neobhájiteľné. Dáva to na Lubyovú.

Prevalenie káuz ju nezaskočí a vždy má pripravené právne odôvodnenie, prečo zákon neporušila, hoci konala proti nemu. Keď pred rokom svojvoľne zrušila transformáciu ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI), tak sa odvolala na zákon. Podľa jedného paragrafu sa taká inštitúcia zakladala „zakladacou listinou, ktorú vydáva zakladateľ“. Ale podľa iného paragrafu verejná výskumná inštitúcia „vzniká dňom zápisu do Registra VVI“. Ústavy SAV sa ako verejné výskumné inštitúcie v dobrej viere a podľa zákona založili, ale ministerka jednoducho neumožnila ich „vznik“, lebo ich nezapísala do Registra VVI, ktorý dokonca ani vôbec nezriadila. Teraz postupovala podobne.

