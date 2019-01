Fico chce ísť na Ústavný súd

09.01.2019, 09:45 | lehu | leg | © 2019 News and Media Holding

Trojnásobný premiér a predseda najsilnejšej strany Smer-SD Robert Fico sa uchádza o pozíciu ústavného sudcu. Jeho nominácia sa spolu s ďalšími zhruba štyrmi desiatkami nachádza v národnej rade. Poslanci by mali kandidátov voliť na schôdzi, ktorá sa začína 29. januára. Voľbe bude predchádzať verejné vypočutie. Na to, aby R. Fico uspel, musí najprv presvedčiť nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov. Nemal by to preňho však byť problém, poslanecký klub Smeru má 48 poslancov. Na prekážku môže naraziť v Prezidentskom paláci. Andrej Kiska viackrát naznačil, že lídra Smeru do takejto funkcie nevymenuje. Podľa ústavy sa ústavní sudcovia majú rozhodovať nezávisle a nestranne, čo pri viacnásobnom premiérovi nemusí byť zaručené. V polovici júna však prezident v úrade končí, preto R. Ficovi stačí, keď sa poslancom dovtedy nepodarí navoliť osemnástich kandidátov, z ktorých by A. Kiska vyberal deviatich nových sudcov. Presne toľko ústavných sudcov totiž v polovici februára na súde končí. Ak ich nikto nevystrieda, Ústavný súd so sídlom v Košiciach bude buď nefunkčný, alebo poslanci predĺžia mandát súčasným sudcom. Peter Pellegrini je možnosti predĺžiť im funkčné obdobie naklonený, no Andrej Danko s SNS túto možnosť odmietajú. Môže byť totiž protiústavná.

Zdroj: Trend.sk

Podozrivé dotácie na vedu Ministerstvo školstva znovu financuje neznáme firmy dotáciami určenými na vedu a výskum. Časť z 33,4 milióna eur, ktoré tesne pred sviatkami podpísala ministerka školstva Martina Lubyová, nominantka SNS, už bola aj vyplatená. Postup rezortu školstva kritizovalo ministerstvo spravodlivosti, keďže peniaze boli vyplatené aj spoločnostiam, ktoré nie sú zapísané do Registra partnerov verejného sektora. Viaceré z firiem, ktoré získali finančné stimuly, nemajú ani funkčnú webovú stránku, mnohé vlani vykázali nulové tržby. Najviac z balíka získali spoločnosti prepojené na podnikateľa Martina Barbiara blízkeho SNS. Predaj áut v Nemecku klesol Odbyt nových áut v Nemecku sa vlani po piatich rokoch po prvý raz znížil. Podľa štatistík Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) počet registrácií klesol medziročne o 0,2 percenta na 3,44 milióna vozidiel. Negatívne ho ovplyvnil nový štandard merania emisií a spotreby, ktorý obmedzil produkciu niektorých automobiliek. Odbyt áut na naftu sa znížil na menej ako tretinu z celkového predaja, pozíciu si posilnili vozidlá s benzínovým motorom a vzrástol tiež podiel alternatívnych pohonov. Na najväčšom európskom trhu ochabol tiež predaj ojazdených áut, medziročne klesol o jeden a pol percenta. Nafta má nové zásobníky Spoločnosť Nafta dokončila akvizíciu troch podzemných zásobníkov zemného plynu v Bavorsku s celkovou skladovacou kapacitou 1,8 miliardy kubických metrov. Aktíva nadobudla prostredníctvom dcérskej firmy Nafta Bavaria, ktorá ich odkúpila od spoločností DEA Deutsche Erdoel a Storengy Deutschland. Transakcia ešte z marca 2018 nadobudla účinnosť na konci vlaňajška po splnení odkladacích podmienok a získaní regulačných povolení. Nafta sa po jej uzavretí stala jediným vlastníkom zásobníkov Inzenham – West, Breitbrunn/Eggstätt a Wolfersberg. Spolu prevádzkuje podzemné zásobníky s energetickou kapacitou plynu približne 30 terawatthodín.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť