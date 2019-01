Krajina morí, púšte, pamiatok a dostupného luxusu

09.01.2019, 09:46 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Kam sa vybrať pred Vianocami za príjemným podnebím a kúpaním sa, keď nie ste práve otužilec a studený oceán pri Kanárskych ostrovoch a Madeire vám nevyhovuje? Navyše sa vám nechce letieť viac ako 3,5 hodiny a aj cena letenky sa vám musí zdať sympatická...

Tieto otázky sme riešili pred pár týždňami a – pomohol nám aj teraz rozmach „nízkonákladoviek“. Tentoraz markantné rozšírenie ich liniek z neďalekého viedenského letiska. Pravda, aj z Bratislavy sa lacno lieta v zime za teplejším podnebím – k Červenému moru do izraelského Eilatu. Ale pečiatky v pase z krajín, ktoré sa s Izraelom nie veľmi „kamarátia“, a informácia z konzulárneho oddelenia „možno vás s nimi do krajiny pustia a možno nie, závisí od konkrétneho úradníka“ túto možnosť v našom prípade vylúčila.

No Červeného a Mŕtveho mora sme sa ani tak nevzdali. Na naše milé prekvapenie sme zistili, že v novembri pribudla z viedenského letiska linka do jordánskeho Ammánu – a spiatočná letenka s 10 kilogramami batožiny a priority boardingom vyšla na cca 100 eur. Na porovnanie, to je menej ako bežný spiatočný lístok rakúskou štátnou železnicou z Bratislavy či Viedne do Salzburgu. Keďže let z Viedne do Ammánu trvá niečo len vyše tri hodiny a Mŕtve more je od letiska vzdialené cca 70 kilometrov, bolo rozhodnuté.

Lietadlo plné Slovákov

Dovolenka v Jordánsku je u mnohých našincov vnímaná rozporuplne – neleží v práve pokojnej časti sveta, susedia ako Sýria, Izrael, Irak či Saudská Arábia na pocite, že je to bezpečná krajina, veľmi nepridávajú. Opak je však pravda – pri akejkoľvek analýze správ z minulých rokov by ste nijakú o nestabilite či terorizme v krajine nenašli. Akurát túto jeseň sa dostala do titulkov pre nečakané bleskové povodne, pri ktorých zomierali ľudia. Je to krajina, ktorá je okrem dvoch morí doslova posiata pamiatkami, keďže bola križovatkou obchodných ciest, a teda aj kultúr a má aj jeden z novodobých divov sveta, skalné mesto Petru.

