Milióny dážďoviek im prinášajú zaujímavý biznis

09.01.2019, 09:46 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Predaj biologického hnojiva firmy VermiVital rastie aj vďaka európskemu trendu ekologického hospodárstva

Vášnivých záhradkárov, ktorí svoje komposty z bioodpadu zlepšujú aj nasadením dážďoviek, nie je málo. No na väčší biznis využíva tráviace trakty týchto malých obrúčkavcov asi iba jedna domáca firma. VermiVital zo Záhoriec neďaleko Veľkého Krtíša utŕžila predvlani za svoje osobité listové biohnojivo, ktoré získava z pretrávenia hnoja a iného bioodpadu dážďovkami, bezmála 800-tisíc eur. V čistom z neho zarobila 71-tisíc eur. Spoločnosť púta pozornosť aj tým, že od pokusov s kompostovaním ju k dnešnej armáde siedmich miliónov dážďoviek posunula dáma, ktorú by ľudia skôr očakávali vo finančnom sektore či v advokácii. Mladá manažérka Miriam Kupkovičová vyštudovala podnikové hospodárstvo, marketing a obchod. No prepadla biznisu s dážďovkami. Ako kedysi uviedla pre jeden odborný poľnohospodársky magazín, keď v práci spoznala, aký osoh ľuďom dážďovky cez zúrodňovanie pôdy prinášajú, musela ich začať iba milovať.

Zarábanie prišlo neskôr

Základy VermiVitalu položilo bývalé Poľnohospodárske družstvo Želovce, ktoré sa neskôr transformovalo na firmu Agrospol Želovce. Už ono začalo komposty zlepšovať aj dážďovkami. Komposty potom používalo na svoje polia a čo mu z nich zvýšilo, predávalo aj iným farmám. Už družstvo začalo z dážďoviek využívať aj ich čisté vysoko účinné výlučky. Vo forme výluhov z kompostov prepracovaných týmito obrúčkavcami. Začalo ich využívať nielen na výživu rastlín vo forme tekutých hnojív, ale z enzýmov ďážďoviek farmári vyrábali aj čistiace prostriedky.

Manažérke Miriam Kupkovičovej učarovali dážďovky tým, že sú dôležité pre udržiavanie úrodnosti pôd.

