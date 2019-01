Nehanbite sa za svoj idealizmus

09.01.2019, 09:45 | Eva Mihočková

Slovensko vstupuje do kľúčového roka, ktorý v mnohých smeroch rozhodne o ďalšom smerovaní krajiny i Európy. Bude to rok tvrdej reality a práve preto by sme bez rozpakov nad naivným idealizmom mali hovoriť o hodnotách, ktoré stáli za nežnou revolúciou v roku 1989 i za prijatím eura v roku 2009.