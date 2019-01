09.01.2019, 09:46 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Satur, Hydrotour, Kartago alebo Koala Tours. To sú najväčšie i najznámejšie domáce cestovné kancelárie. Vo výške marží ich výrazne prekonáva oveľa menšia a Slovákmi takmer nevyužívaná bratislavská cestovka Vox Travel.

Kým veľké mená domácich cestovných kancelárií premieňajú na čistý zisk každé sté utŕžené euro, tak prevádzkovateľ Vox Travel – firma Vox – za ostatných šesť rokov premenil na čistý profit v priemere skoro deväť percent tržieb. Celoročné tržby tejto firmy pritom tvoria iba vyše štyri milióny eur.

Vox totiž nešla do presýteného biznisu bežných dovoleniek, ktoré sú pod enormným cenovým tlakom, ale do segmentu, v ktorom sa dokonca stala jedným z najväčších európskych hráčov. Nielen Angličanom, ale už aj čoraz väčšiemu počtu ľudí z iných krajín organizujú v Bratislave a iných mestách Európy celovíkendové rozlúčky so slobodou. Realitou je však aj to, že tohtoročné i budúcoročné výsledky im pokazila strata významného anglického obchodného partnera. No keďže biznisový model je dobrý, po nahradení strateného klienta inými chce spoločnosť opäť dosahovať výsledky vysoko nad priemerom bežných cestovných kancelárií.

