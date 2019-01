Prispôsobili sa, aby uspeli

V máji nás čakajú najdôležitejšie voľby do Európskeho parlamentu od roku 1979. Radikálni euroskeptici síce zrejme nezískajú väčšinu, ale posilnia sa a skúsia zmeniť európsky kurz

09.01.2019, 09:46 | Eva Mihočková

Počet euroskeptických poslancov Európskeho parlamentu môže po májových voľbách vzrásť podľa rôznych odhadov o viac ako polovicu. Agentúra Reuters uvádza, že majú šancu získať až 25 percent kresiel. Spolu s poslancami maďarského Fideszu a zopár krajnými ľavičiarmi by sa mohli doťahovať na tretinu všetkých poslaneckých mandátov, čo znamená blokačnú menšinu v Európskom parlamente.

Prečo sa radikáli mýlia

Komentátori a analytici naprieč starým kontinentom avizujú, že májové eurovoľby budú najdôležitejšie od roku 1979, keď si európska verejnosť po prvýkrát volila svojich zástupcov do Štrasburgu. Hlavná bitka o voliča sa neodohrá medzi ľavicou a pravicou ako doteraz. Bojová línia je nakreslená medzi progresívcami a nacionalistami, ako to pomenoval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ak vyhrajú euroskeptické sily, parlament môže opustiť svoju odvekú líniu „čoraz užšej Únie“ a kontinent môže vstúpiť do éry dezintegrácie — menej centrálnych právomocí Bruselu a viac voľnosti národným vládam.

Dnešná krajná pravica v Európe je zásadne iná ako pred pár rokmi, a preto akceptovateľnejšia pre voličov. Mnoho jej strán sa dištancuje od svojej rasistickej a fašistickej minulosti. Ich členovia sa označujú za národovcov a väčšina z nich už nežiada odchod vlastnej krajiny z EÚ, ale reformu európskeho klubu. Program radikálnych euroskeptikov sa tak môže zdať celkom sympatický — menej nezmyselnej európskej byrokracie, uvoľnenie spoločných pravidiel, viac kompetencií národným štátom a predovšetkým nosná téma aktuálnych eurovolieb - stop migrácii. Európsku úniu by radi vrátili o niekoľko desaťročí späť, keď jej podstatu predstavoval voľný trh a neexistovalo rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou. Výstižne to zhrnul Nicolas Bay, europoslanec a člen francúzskeho Národného združenia Marine Le Penovej. Podľa jeho straníckych predstáv by sa Európska komisia, ktorá navrhuje a vypracováva európsku legislatívu, mala úplne zrušiť. Nahradiť by ju mal len úzky orgán, akýsi generálny sekretariát, ktorý by nemal systematický vplyv na európsku politiku, ale pracoval by len na konkrétnych projektoch.

