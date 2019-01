Opel Astra Turbo: Prívetivý silák 

09.01.2019, 09:46 | Jozef Prosnan | © 2019 News and Media Holding

Keď som dostal ponuku otestovať kompaktný hatchback Opel Astra, najprv som si položil otázku, prečo vlastne. Veď na trhu sa súčasná piata generácia už nejaký ten piatok pohybuje a niekde za dverami čaká modernizácia. Ale že by som mal vynechať najvýkonnejší derivát, to by ma naozaj mrzelo.

Pýtate sa, čo sa momentálne predáva ako najvýkonnejší derivát Opla Astra? Nuž benzínová tisícšesťstovka vyladená na 147 kW (200 k). Ostrému štvorvalcu sekunduje šesťstupňová manuálna prevodovka a výbava Dynamic, ktorá obsahuje napríklad aj športový mód, ergonomické sedadlo vodiča AGR, prakticky plnú podporu asistenčných systémov, ale aj šesť prémiových reproduktorov a 17" disky kolies z ľahkých zliatin...

Konzervatívna klasika

Už si nastavujem kreslo v pozícii vodiča – elektricky. Ono až tak úžasne nevyzerá, ale nemá chybu. Okrem bežných funkcií si viem na ňom regulovať dĺžku a sklon sedáka, je pohodlné a má aj k výkonu auta adekvátne bočné vedenie. Je za príplatok a nesie certifikát nemeckých ortopédov AGR, to znamená, že som s ním navýsosť spokojný nielen ja. Z toho, čo vidím navôkol seba, kvitujem príjemnú klasickú architektúru palubnej dosky a výplní dverí v modernom poňatí. Z jednotlivostí dvíham palec dobre tienenému transparentnému prístrojovému štítu. Už som totiž začínal pochybovať, či sa dá vôbec vyrobiť rýchlomer s rovnomerne delenou stupnicou. Dá sa. Na druhej strane by som privítal, keby sa aspoň zopár údajov o parametroch jazdy zobrazovalo na ploche, aj keď mám v palubnom počítači zvolený navigačný alebo audio mód. Grafika centrálneho 8& dotykového monitora informačného a multimediálneho systému už nevyzerá ako najnovší módny výstrelok, ale z hľadiska funkčnosti mu nemám čo vyčítať. Naopak, odozva je v poriadku a pohyb v menu uľahčuje a urýchľuje paleta klasických spínačov pod obrazovkou. Systém je kompatibilný s technológiami CarPlay a Mirrorlink. Do rovnako pochvalného rámca zapadá tiež osobitný panel dvojzónovej klimatizácie a dobré ozvučenie. K tomu volant s tučným vyhrievaným vencom a radiaca páka, čo mi dobre padne do dlane. K športovej verzii by som privítal radšej klasickú „rúčku“ ako elektrickú parkovačku, ale to sa poddá. Z napísaného vidíte, že som s kokpitom v zásade spokojný, len mi prekáža, že ho výrobca nevie lepšie predať. Vyzerá totiž dosť ponuro. Privítal by som výraznejšie štepovanie skvelých sedadiel aj volantu, aj trochu textilu vo výplniach dverí a potom pouvažoval, čo ešte.

Pokropený živou vodou

Pokúšam sa vžiť do pocitov vodiča, ktorý netuší, že má pod zadkom 200 koní. Naštartujem a to, čo počujem, mi pripomína skôr šum zelenej lúky pod závanom vetra ako prejav štvorvalca s hrdým nápisom Turbo a dvoma výfukovými hlavňami. Ani prvé kilometre jazdy väčšinou v stredných otáčkach potenciál motora neodhaľujú. Len cítim solídny krútiaci moment, a tak aj počas promenády mestom predpisovou päťdesiatkou tam môžem pokojne vraziť šestku. Štvorvalec neprotestuje a palubný počítač radí podradiť len v stúpaní alebo ak mienim akcelerovať. Keď potom odradím aj o dva stupne a skúsim, čo to dá, začína to mať športovú fazónu. Prepnem do športového módu. Astru akoby pokropili živou vodou, dravo ide za plynom a už ho je aj počuť. Nič dramatické, ale predsa. Na prvých troch prevodových stupňoch strelka otáčkomera putuje až na hranicu 6 500 otáčok a tisícšesťstovka neprotestuje. Kto by však napriek turbodúchadlu čakal vo finále efektnú koncovku podporenú vystupňovaným echom, nedočká sa. Nečakal som ju, tak nie som sklamaný. Stovka pod osem sekúnd a maximálnych 235 km/h sa v tunajších končinách v triede kompaktov počítajú, no fanúšikov hot hatch neohúria.

