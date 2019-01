Tentoraz sa idem baviť

09.01.2019, 09:46 | Eva Mihočková

Účasť na voľbách do Európskeho parlamentu môže na Slovensku aj tento rok dosiahnuť najnižšie číslo v rámci EÚ. Odhaduje sa len na 14 percent. Zdá sa, akoby tradičná kampaň Európskeho parlamentu i politických strán nemala žiadny mobilizačný účinok.

Na Zastúpení Európskej komisie v Prahe sa rozhodli pre úplne iný prístup. Tému Európskej únie a jej výhod pre občanov komunikujú formou vtipných videí s postavičkou hubára Antonína. Tomu najprv kvôli nekompromisnému pohraničníkovi uchytí pekná Nemka pred nosom vyhliadnutý dubák. Neskôr zas ilegálne pracuje v nemeckej reštaurácii ako kuchár a takmer zamrzne, keď sa musí skrývať v mrazničke pred kontrolou. Všetky jeho peripetie napokon vyrieši vstup do EÚ. Za kampaňou stojí Slovák Peter Zsapka, ktorý vedie komunikáciu Zastúpenia Európskej komisie v Českej republike.

Má vaša vtipná kampaň reálne výsledky vo vzťahu českej verejnosti k EÚ a eurovoľbám?

V prvom rade by som rád povedal, že to, čo robíme v Prahe alebo aj na iných progresívnejších zastúpeniach Európskej komisie, nie je nič svetoborné. Ide len o uplatňovanie klasických komunikačných zručností do verejnej sféry. Napríklad biznis používa tieto nástroje odjakživa, pretože fungujú. Aj verejná správa, ak chce efektívne komunikovať, sa týmito postupmi musí inšpirovať.

