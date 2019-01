Úlety, čo Slovákom zarábajú

Nepatria medzi najväčšie slovenské firmy. A preto nie sú ani veľmi známe. No ich biznisové modely sú inšpiratívne. Patria k vôbec najziskovejším v krajine. Išli totiž mimo tradičných oblastí so širokou konkurenciou. Odvážili sa vstúpiť a niekedy aj premiérovo samy otvoriť menej známe a miestami až zvláštne brandže, pri akých sa nemalo ľudí podiví

Jedna z najväčších európskych cestoviek na bujaré rozlúčky so slobodou, klonovači orchideí, veľkofarma na čmeliaky, biznis so spermiami najlepších býkov, výroba horských dráh i vystreľovacích veží pre najväčšie zábavné parky na svete aj produkcia hnojiva s využitím trávenia dážďoviek. Aj takéto zaujímavé podniky sú súčasťou slovenského biznisu. Nejde však len o akési pikantérie, ale o vysoko ziskové biznisy. Trh žiada osobitosť. Bez širokej konkurencie si inovatívny špecialista môže za svoj výrobok či službu pýtať viac.

Schopnosť odlíšiť sa je mimoriadne prínosná. Aj preto prináša TREND biznisové postupy niekoľkých podnikov z neošúchaných a originálnych odvetví.

O svojich osobitostiach sa im nehovorí ľahko. A fotograf vo firme je pre ne doslova postrachom. Práve preto, aby svoje technológie i pracovné špecifiká utajili pred konkurentmi či inými investormi, ktorí by ich mohli odkopírovať. Do niektorých z týchto firiem sa TREND po dlhšom naliehaní napokon dostal. Iné, ktoré brány neotvorili, sa snažil rozkódovať aspoň z čiastkových verejne dostupných zdrojov. Lebo práve ich inovatívny prístup k podnikaniu môže inšpirovať aj iné slovenské spoločnosti, a tak inšpirovať celý domáci biznis. O to viac, o čo menej Slovensko investuje do vedy a výskumu.