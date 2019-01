Žraloci od Vltavy neplávajú na Slovensku len v pokojných vodách

Keď razantné domáce investičné skupiny Penta a J&T začali rásť aj v Česku, prischla im prezývka žraloci od Dunaja. Iné zoskupenie sa pred vyše dekádou začalo posúvať opačným smerom.

09.01.2019, 09:46 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Investičnú skupinu Wood & Company založil v Prahe obchodník s cennými papiermi Angličan Richard Wood. Neskôr sa posunula tiež do investičného poradenstva i skupovania celých podnikov. Na Slovensko prišla aj vďaka nostalgii jedného z jej partnerov – pôvodom Košičana Ľubomíra Šoltýsa. TREND s ním hodnotí súčasný stav ich slovenských biznisov, z ktorých viaceré neplávajú iba v pokojných vodách. Ani po piatich rokoch skupina nemôže povedať, že definitívne stabilizovala najväčšiu tuzemskú farmaceutickú fabriku Saneca, čo je bývalá hlohovecká Slovakofarma.

Za posledné roky ste na Slovensku kúpili viaceré bratislavské kancelárske centrá a skládky odpadov na východe krajiny. Staviate dnes na stabilnejšie biznisy s istým, no menším výnosom? Ste po rizikovejších investíciách do farmácie opatrnejší?

Je to kombinácia viacerých faktorov. Určite sme chceli mať v portfóliu aj niečo, čo by vyvažovalo rizikovejšie projekty. Najnovšie investície do konzervatívnejších sektorov sú aj výsledkom dopytov klientov. Do kúpy kancelárskych centier sme išli aj preto, lebo sa v nich objavila výborná príležitosť. Pôvodní majitelia po nezhodách predávali komplex s obchodmi i kanceláriami Galérie Harfa vedľa pražskej O2 arény.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť