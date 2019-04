Ako sa obchodníci so vzduchom stali slovenskou jednotkou

Ak práve sedíte v kancelárskej budove alebo pracujete vo výrobnej hale či sklade, existuje veľká pravdepodobnosť, že ste sa stretli s prácou spoločnosti Klimak.

21.04.2019, 19:00 | Lukáš Kvašňák | © 2019 News and Media Holding

Na prvý pohľad ju síce nevidno, no pre každý developerský projekt je kľúčová. Človek sa s ňou dostane do kontaktu, keď sa naťahuje s kolegami o to, akú teplotu v kancelárii nastaviť, alebo keď v lete sústavne zapína a vypína klímu. Nitrianska rodinná firma je totiž najväčším podnikom v oblasti dodávok a inštalácie vzduchotechniky, chladenia a kúrenia na Slovensku. Jej skupina štyroch firiem generuje tržby presahujúce tridsať miliónov eur a priamo zamestnáva 260 ľudí.

Netradičné spojenie

Rodinný aspekt je v spoločnom biznise zastúpený netradične. Zakladateľ Klimaku Ľuboš Laboš začal najskôr podnikať so strýkom Štefanom Vaškom. Neskôr sa k nim pridal jeho syn a Ľubošov bratranec Marek Vaško. Vekový rozdiel medzi nimi je vždy dvanásť až trinásť rokov, pričom toto rozpätie zostáva aj v prípade ďalšej generácie, ktorá by do firmy teoreticky mohla nastúpiť v budúcnosti. Syn Ľ. Laboša momentálne študuje a syn M. Vaška je zatiaľ ešte mladý.

V skupine sú zamestnaní aj ďalší rodinní príslušníci z oboch vetiev, no podľa M. Vaška sa snažia držať rodinné väzby bokom od biznisu a nahrádzať ich profesionalitou. Ak sa aj objavili v minulosti tendencie uprednostňovať rodinných príslušníkov, rýchlo sa ukázalo, že to nie je správny smer.

„Je pre nás extrémne dôležité vytvárať jasné pravidlá a procesy, ktoré oceňujú pracovitosť a snahu bez ohľadu na rodinné väzby. Ak je externý manažér šikovný a môj syn by sa tu zašíval, hneď by sa to ukázalo a netoleroval by som to,“ vysvetľuje M. Vaško, ktorý je obchodným riaditeľom Klimaku a na starosti má aj stratégiu celej skupiny.

Investícia do mladej krvi

Najvážnejšou chybou

