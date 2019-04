Byrokracia v legislatíve je nesmrteľná. Jeden nezmysel ubudne, dva pribudnú

23.04.2019, 19:00 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Vláda bojuje s nezmyselnou legislatívnou byrokraciou antibyrokratickými balíčkami, ktoré pripravuje ministerstvo hospodárstva. Najnovší, tretí balíček, ktorý obsahuje 36 opatrení, schválil kabinet vo februári.

Zameriava sa na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok. Ubudnúť by mali rôzne povinnosti a predkladanie potvrdení napríklad v oblasti hygieny alebo stavebného konania.

Do konca tohto roka by sa do praxe malo zaviesť 31 opatrení, ktoré by mali podnikateľom ušetriť až 50 miliónov eur. Podľa rezortu hospodárstva zmeny zo všetkých troch antibyrokratických balíčkov by mali podnikateľom priniesť postupne ročnú úsporu vyše sto miliónov eur.

Návrhy išli do stratena

Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov, si myslí, že v protibyrokratických balíčkoch sa objavujú také návrhy, ktoré sú vágne naformulované a ich splniteľnosť je otázna. Republiková únia pred dvomi rokmi predložila vlastných 40 opatrení, ktoré by znížili administratívnu záťaž a zjednodušili život podnikateľom. Návrhy išli do stratena.

Únia dlhodobo presadzuje, aby sa predovšetkým znížila kvantita a zvýšila kvalita legislatívy. Podľa Jaroslavy Lukačovičovej, odborníčky na účtovníctvo a daňovú problematiku, by pomohlo, ak by sa zákony prijímali len k jednému termínu v roku, napríklad k januáru.

Aby sa v budúcnosti nestávalo to, čo sa deje dnes – že sa na jednej schôdzi prijme novela zákona o dani z príjmov a o tri mesiace sa v parlamente ocitne ďalšia novela tohto istého zákona. Poslanci látajú legislatívu aj „prílepkami“ k nesúvisiacim zákonom.

„Keď som pôsobila ako podnikateľka v oblasti jazykového vzdelávania, videla som, že naša účtovníčka trávila najviac času nahlasovaním a odhlasovaním učiteľov dohodárov zdravotnej poisťovni. Za každý ich odpracovaný deň. Keby jej len táto jedna povinnosť odpadla, ušetrili by sme množstvo času a peňazí. Malo by byť samozrejmosťou, že úrady by si mali vymieňať údaje a nevyžadovať zbytočné papierovačky,“ pripomenula poslankyňa Simona Petrík.

Poslanci preto v januári predložili do parlamentu v deviatich novelách tucet konkrétnych opatrení zameraných na problémy, ktoré samotní podnikatelia označili za byrokratický nezmysel roka. Medzi návrhmi bolo napríklad zrušenie povinnosti

