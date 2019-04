Šramko: Cena za strop? Riziko tvrdých zásahov do životnej úrovne

Prezident už podpísal ústavný zákon, ktorým sa zavádza strop na dôchodkový vek vo výške 64 rokov. Šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko hovorí, že zmena bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Čas poberania dôchodku sa síce predĺži, ale dôchodky budú nižšie.

Politici pretlačili strop s argumentom, že ak ho nezavedieme, budú nám vo fabrikách robiť 70-roční ľudia a zomierať pri strojoch. Je to reálna hrozba ?

Podľa najlepších odhadov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, platí, že pravdepodobnosť dožitia dôchodku sa aj napriek posúvaniu dôchodkového veku bude zvyšovať. Ak by aj dôchodkový vek dosiahol 70 rokov, ľudia by sa dožívali približne 90 rokov. Situácia by sa teda v porovnaní so súčasnosťou zlepšila. Vzhľadom na to, že strop dôchodkového veku je súčasťou ústavy, bude v budúcnosti veľmi zložité ho upraviť.

Ako by ste vysvetlili bežnému človeku, že zavedenie dôchodkového stropu mu v budúcnosti nič pozitívne neprinesie? Tak, aby to skutočne pochopil?

Zavedenie stropu spôsobí, že čas poberania dôchodku sa bude postupne predlžovať, ale zároveň z dôvodu kratšej pracovnej kariéry budú poberať nižšie dôchodky ako v situácii bez zastropovania. Na porovnanie, aktuálne je u nás priemerný čas poberania dôchodku u mužov na úrovni krajín OECD a u žien je vyšší.

Čaká nás nepriaznivý demografický vývoj, keď bude prudko narastať počet ľudí poberajúcich dôchodky a klesať počet prispievateľov do systému. To je spojené s nárastom výdavkov na dôchodky a dlhodobú starostlivosť aj bez zastropovania dôchodkového veku.

Dnes vieme s veľkou mierou istoty predpovedať, koľko

