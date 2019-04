Hra o tróny rozpútala vojnu. Seriálových veľmocí

Poslednej sezóny Game of Thrones (Hra o tróny) sa okrem fanúšikov nevedeli dočkať ani konkurenti súčasného seriálového hegemóna HBO. Ten plánuje zo sveta Game of Thrones vyťažiť aj ďalšie seriály, ale Netflix mu dýcha na krk už teraz. a nástup so Stevenom Spielbergom a seriálovým Pánom Prsteňov ohlásili Apple TV a Amazon Prime.

20.04.2019, 19:00 | Samuel Chrťan

Bar napchatý do posledného miesta, hlava na hlave, všetky oči upreté na veľké premietacie plátno, kde sa koná akási stredoveká svadba. Zrazu dramatickú hudbu na obrazovke preruší obrovský zelený výbuch, kostol sa rozpadá a všetci vnútri kričia v plameňoch. Podobný výbuch v bare, kde zase všetci kričia od šoku a uvoľnenia toho neznesiteľného napätia. Aj toto robí s fanúšikmi pozeranie azda najúspešnejšieho seriálu súčasnosti. Pár dní pred uvedením záverečnej, ôsmej série Game of Thrones bolo napätie porovnateľné. Všetci netrpezlivo čakajú na čo i len drobnú novinku alebo spoiler. Adidas predáva limitovanú edíciu topánok vo farbách najznámejších postáv a svoje si „užijú“ aj herci. Charakteristicky ryšavá Sophie Turner musí na Instagrame neustále vysvetľovať, že prefarbením na blond nenaznačuje, že jej postava zomrie. Kit Harrington hrajúci Jona Snowa priznal, že pre ošiaľ okolo seriálu musel začať chodiť na terapiu. „Cítil som sa veľmi ohrozene, s nikým som sa nerozprával. Moje najtemnejšie obdobie prišlo, keď sa seriál sústredil na Jona,“ priznal v rozhovore pre magazín Variety. Neprehliadnite Hra o tróny bodovala. Najnovšia časť dosiahla rekordnú sledovanosť

Počet turistov v Dubrovníku láme rekordy, pretože sa tam natáčal najsťahovanejší... Dominancia HBO sa končí Najťažšie však tento stav znášajú stratégovia káblovej televízie HBO. Jej titul číslo jeden sa stal v počte ilegálnych stiahnutí „najúspešnejším“ v histórii, napriek tomu jej podľa odhadov The New York Times vyniesol každý rok miliardu dolárov. Bez jedinej reklamy počas vysielania. Ak sa stanici nepodarí vytiahnuť z rukáva rovnako silný tromf – čo je takmer nemožné –, hrozí jej odchod miliónov predplatiteľov, ktorí jej prišli na chuť práve vďaka Game of Thrones. Úspech HBO je priamoúmerný popularite jej seriálov. Na rozdiel od platenej televíznej konkurencie mala HBO odvahu vzdať sa príjmov z reklamy preto, že sa divák mohol spoľahnúť na kvalitu jej produkcie a bol ochotný za ňu zaplatiť. Zdroj: HBO Práve The Sopranos a The Wire (Špina Baltimoru) z portfólia HBO začiatkom tisícročia odštartovali éru Quality TV. Dovtedy si väčšina seriálov vystačila s jednou donekonečna sa opakujúcou schémou v každom diele, čo sa aj vďaka úspechu HBO zmenilo. Postupne sa do mainstreamu dostali ambiciózne projekty, ktoré kombinovali originalitu a prepracovanosť porovnateľnú so špičkou filmového priemyslu. Nie je to lacná záležitosť. Tvorcovia Game of Thrones dostali na každý z posledných šiestich dielov bezprecedentný rozpočet 15 miliónov dolárov. Žiaden seriál v histórii nebol drahší. Pri investícii sa stanica opierala o 23 miliónov divákov, ktorí si v priemere zapli doterajšie epizódy seriálu. Seriálový kráľ 90. rokov Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



