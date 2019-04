Z denníka budúceho polyglota: Ponorte sa do jazyka naplno

20.04.2019, 19:14 | Simona Borovská

Názor | Kto z nás si zo školy pamätá nemčinu? Veľa ľudí si nepamätá ani len angličtinu, nieto ešte druhý jazyk. Z mojich štyroch rokov „drvenia sa“ slovíčok a členov určite zostalo minimum, ak vôbec niečo okrem základného pozdravu. Na druhej strane, angličtina mi pomaly nahrádza rodný jazyk. V čom je rozdiel?

V prvom rade, pokiaľ som dokázala z nemeckej päťminútovky dostať jednotku, vehementne som odmietala vynaložiť akékoľvek úsilie navyše.

Po druhé, už to bude pár rokov, čo som naposledy videla iný nemecký text ako reklamu pri rakúskej diaľnici. Angličtina je úplne iný prípad a základný rozdiel urobilo to, že do tohto jazyka som sa naplno ponorila.

Tým ponorením myslím to, že som z angličtiny spravila súčasť svojho každodenného života. Pri raňajkách si prečítam New York Times, v autobuse počúvam podcasty, anglickú sekciu v Martinuse som si viac než obľúbila a o dabovaných filmoch už ani neuvažujem.

Stojí ma to zanedbateľné úsilie oproti serióznemu učeniu sa gramatiky, no efekt sa už zanedbať nedá. Jazyk perfektne ovládam a vďaka jeho neustálemu prísunu si ho aj udržujem.

Prečo je obklopenie sa jazykom také účinné? Hovorí sa, že jazyk by sa mal študovať po troche každý deň. Kúsok po kúsku sa nám vrýva do mozgu, usídľuje sa v našom vedomí a my začíname v tom jazyku myslieť.

Aj keď máme len v pozadí zapnutú španielsku hudbu alebo dánske správy, podvedome k nám slová prenikajú a my sa učíme rytmus jazyka, prízvuk, občas sa na nás prilepí fráza alebo predložka a my sme prekvapení, čo potom len tak vyťahujeme z hĺbky mysle.

Tiež začneme rozumieť cudzincom, ktorí hovoria svojím materinským jazykom. Najprv budeme možno spokojní, keď zachytíme pozdrav, ale postupne sa cudzia reč stane zrozumiteľnejšou.

Naplno sa ponoriť do jazyka a obklopiť sa ním nebolo nikdy ľahšie ako teraz. Otvárajú sa nám nespočetné možnosti. Čas v aute a autobuse môžeme vyplniť podcastmi, na Netflixe si môžeme vyhľadať filmy a seriály zo svojej „cieľovej“ krajiny a k nim aj titulky a už tradičným zdrojom sú knihy.

Na začiatok je najlepšie pustiť sa do kníh pre deti alebo pre študentov jazyka. Náš cieľ je uložiť si nové slovíčka do pamäti. Čo je na to lepšie, než počúvať hudbu, naučiť sa slová pesničky a nechať si ju v hlave donekonečna hrať?

Okrem toho väčšina štátnych televízií ponúka správy a často aj vlastné seriály na oficiálnej stránke celkom zadarmo, a ak máme šťastie, aj s titulkami. Takže nám už nič nestojí v ceste za plynulosťou.

Autorka študuje na Gymnáziu J. Hronca v Bratislave.