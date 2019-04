Nájomné byty? Na trhu je ticho pred búrkou

25.04.2019 | Tomáš Vašuta

Keď na to trh nezareagoval sám, musí to spraviť štát. Aj takto by sa dal dešifrovať návrh z dielne ministerstva financií, ktorý riešil otázku podpory nájomného bývania. Najmä developerom spôsobil bolesti hlavy, keď sa rozoberali hlavne povinné kvóty pri výstavbe nových projektov.