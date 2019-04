Skutoční majitelia firiem musia odkryť karty. Niektorí sa radšej vymažú

V roku 2017 zriadil štát Register partnerov verejného sektora, aby vedel, kto stojí za firmami, ktoré dostávajú peniaze od štátu. Register mal zabrániť tomu, aby štát obchodoval napríklad so schránkovými spoločnosťami. Každá firma, ktorá robí obchody so štátom, sa musí do registra zapísať.

23.04.2019, 15:00 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Kto je konečný užívateľ výhod Register je výnimočným nástrojom na boj proti praniu špinavých peňazí. Spolu s infozákonom, zverejňovaním súdnych rozhodnutí a centrálnym registrom zmlúv prispieva k transparentnosti obchodov verejného sektora s firmami. Pozitívom je napríklad aj to, že zápisy nemôžu zaregistrované subjekty zmeniť, ak sa po zápise zistí ich nepravdivosť. Ministerstvo spravodlivosti po dvoch rokoch vyhodnotilo reálne dosahy zákona o registri a presadilo jeho novelizáciu. „V praxi sa ukázalo, že zákon dopadá aj na transakcie, pri ktorých to nie je účelné alebo legitímne,“ pripomína Alexandra Szakálová z ministerstva spravodlivosti. Novelou sa podľa rezortu zúžili sledované transakcie, a tým aj zaťaženia partnerov verejného sektora na „zmysluplný a spravodlivý rozsah“. Neprehliadnite Ako sa z manažéra nechtiac stane konečný užívateľ výhod

Firmy zapisujú do registra aj vedenie firmy, ktoré okrem svojho platu nemá... Druhá skupina zmien sa týkala procesných ustanovení zákona a registračného konania. Zredukoval sa objem možných administratívnych záťaží. Ide napríklad o rozšírenie okruhu zapisovaných údajov do registra či povinnú registráciu zmien vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora. Precizovalo sa tiež vymedzenie verejného sektora, čím sa nepriamo zúžili sledované transakcie. Zjednodušila sa verifikácia konečných užívateľov výhod. Na strane druhej novela priniesla aj nové prvky, ktorých cieľom bolo posilnenie účinnosti a prevenčného charakteru zákona. Ide trebárs o zavedenie diskvalifikácie zo zápisu do registra. Významný, ale nie samospasiteľný Predseda Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek, ktorý register spravuje a rozhoduje o podaniach, si myslí, že je to významný, no nie „samospasiteľný“ prostriedok proti praniu špinavých peňazí. V registri je už zapísaných 18-tisíc Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.