Skvelý hot-hatch  už na prvý pokus 

Hot-hatch nesie imidž auta, ktoré môže zaujať už vzhľadom, no musí osloviť aj charakterom.

Automobilka Hyundai prekvapujúco uviedla na trh svoj derivát i30 N Performance a tlačí ho do spoločnosti takých šampiónov vo svojom odbore, ako sú napríklad Honda Civic Type-R či Renault Mégane RS. Nie náhodou. Nie náhodou značka Hyundai žne úspechy v majstrovstvách sveta rely, pod svojimi krídlami vytvorila športovú divíziu N a nie náhodou angažovala bývalého bosa oddelenia BMW M. Alberta Biermanna.

Ak vášeň, potom trochu utajená

V dlani zvieram kľúče od prvotiny – Hyundai i30 N Performance. Som, prirodzene, zvedavý, čo sa dá k téme hot-hatch na prvý pokus spáchať.

V úvode som naznačil, že hot-hatch môže zaujať už zjavom. Ak i30 N Performance postavím napríklad vedľa Hondy Civic Type-R, z ktorej spútaná sila doslova sála. Popri nej vyzerá celkom skromne, nenápadne až mierumilovne. Tí menej vnímaví by mohli dokonca tvrdiť, že neškodne. Bola by to chyba.

Hyundai i30N Performance

Už dimenzovanejšie otvory náporového chladenia, prahové nadstavce, zadný difúzor so zakomponovanými dvoma kanónmi a purpurové lemovania naznačujú zvýšenú hladinu vášne pod kapotou. Zimné obutie Falken Azenis 235/35 R19 a cez lúče diskov kolies presvitajúce mohutné purpurové strmene N brzdovej sústavy s vnútorným chladením zasvätených ubezpečujú, že tej vášne by mohlo byť aj celkom dosť.

Chýba štipka exhibicionizmu

Usadám za volant a hneď mám pocit, že s i30N Performance sa spriatelím. To kreslo je lepšie, ako vyzerá. Mohlo byť vyzývavejšie, farebnejšie, nápadnejšie. Skrátka, láska na prvý pohľad sa nekoná. Oceňujem však, že pomerne mäkké čalúnenie pohltí telo, robustné bočnice ho tesne obopnú a kombináciu koža/Alcantara považujem za ideálnu.

Plný elektrický

