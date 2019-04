Žije v Číne sedem rokov: Ekonomika je tam ako lavína. Čo stojí v ceste, nemá šancu

Čína bola jeho snom od detstva. Spustil to film Jackieho Chana, ktorý si zamiloval. Záujem o herca časom prerástol v záujem o Čínu samu. Už na základnej škole sa zaujímal o čínštinu, bojové umenia a históriu. Čiastočne aj pre povolanie jeho otca – historika. Od ukončenia štúdia sinológie v roku 2012 žije v Šanghaji a svoju vášeň k Číne premenil na povolanie. Pracuje ako tlmočník a je majiteľom cestovnej kancelárie, ktorá organizuje zájazdy do Číny.

Ľudia na Západe si Čínu často spájajú s nedostatkom demokracie. Čo na to hovoríte?

Aby sme niečomu porozumeli, máme tendenciu hľadať v neznámom niečo, čo je nášmu videniu sveta podobné. To, čo v Číne funguje, je unikátny politický a ekonomický systém, ktorý nikde vo svete v rovnakej podobe neexistuje. Čína je rozlohou, veľkosťou, kultúrou a jazykmi veľmi rôznorodá. Hľadá vlastný štýl vládnutia, ktorý je ušitý na mieru len pre ňu, a využíva na to experimenty a vedecký výskum.

Ako teda Čína funguje?

Je tam jedna dominantná politická strana. Existujú aj iné, ale sú minoritné a zastupujú národnostné menšiny. Nemajú reálny vplyv. Tento systém by som nazval Spojenými štátmi čínskymi. Jednotlivé čínske provincie sú pomerne autonómne vo vládnutí, majú odlišné zákonodarstvo i sociálny systém, no podliehajú centrálnej vláde v Pekingu. Robiť politickú opozíciu je v Číne nelegálne.

Na druhej strane, vládnutie prebieha tak, že vedenie Číny si neustále robí prieskumy, ktoré sa obyvateľov pýtajú na problémy. Do riadenia štátu sa zapájajú vedci a ekonómovia. Rozhodnutia sú podložené výskumami, prípadne sa inšpirujú v iných krajinách. Čína vyslala do Európy veľké výskumné tímy. Sociálny systém je z veľkej miery inšpirovaný Českom. Mantrou vlády je sociálna stabilita, ktorá je základným pilierom štátu. Ak by sa stabilita začala rúcať, zrúti sa všetko, pretože Čína má veľa problémov. Environmentálne či ľudskoprávne, o ktorých, samozrejme, všetci vedia.

Ako vláda udržiava sociálnu stabilitu?

Hlavný pilier je, že v krajine všetci bohatnú. Ekonomika rastie a životný štandard sa rýchlo zlepšuje. Pred 40 rokmi Číňania hladovali a nemali nič. Mám známych, dnes majú 50 rokov, ktorí mi vraveli, že keď boli mladí, nemali čo do úst a oberali kôru zo stromov. Dnes ich deti študujú na univerzitách v Pekingu a oni sami vedia zarobiť dve, tritisíc eur mesačne. Aj na vidieku. Samozrejme, výška príjmu veľmi závisí od toho, koľko a ako tvrdo sú ochotní pracovať. Ale možnosti už dnes má väčšina obyvateľov.

Čo by sa stalo, keby sa Čína dostala do veľkej krízy?

Mohlo by to mať pre vládu katastrofálne následky.

