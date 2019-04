Živnostníkom tiká bomba minimálnych penzií

Budúci dôchodcovia by sa nemali spoliehať na štátny dôchodkový systém.

Dnes ešte neodchádzajú na dôchodok ľudia, ktorí celý produktívny život prežili ako živnostníci. Sociálna poisťovňa im preto penziu vyrátava aj zo zamestnaní či iných zárobkov. Môže sa tak pohybovať okolo priemeru, ktorý v súčasnosti predstavuje približne 450 eur.

Bomba minimálnych penzií však tiká. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v daňovom priznaní znižujú svoj daňový základ, aby platili čo najnižšiu daň. Automaticky si tým stláčajú aj vymeriavací základ odvodov.

Po tom, čo sa od januára 2017 zvýšili paušálne výdavky na 60 percent, opäť začal rásť počet živnostníkov, ktorí platia odvody z minima. V januári a vo februári podľa údajov Sociálnej poisťovne zaplatilo poistné na starobné poistenie 192 483 SZČO a z toho až 80 percent odviedlo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu.

Minimálny vymeriavací základ predstavuje 50 percent z priemernej mzdy spred dvoch rokov (tento rok 477 eur). Ak porovnávame dôchodok živnostníka so zamestnancom, ktorý zarábal priemernú mzdu, živnostníkovi sa za každý odpracovaný rok jeho budúci dôchodok zvýši len približne o polovicu.

Podľa súčasných pravidiel každý odpracovaný rok znamená pre zamestnanca penziu 12 eur. Ak by odrobil 40 rokov, zo Sociálnej poisťovne by dostal mesačne dôchodok 480 eur. Pre živnostníka by to mesačne znamenalo šesť eur a pri 40 rokoch (po zohľadnení solidárnosti) by jeho dôchodok dosiahol približne 290 eur.

Minimálny dôchodok nemusí mať každý

Pri určení vymeriavacieho základu na sociálne poistenie sa u SZČO vychádza z pomernej časti základu dane upraveného koeficientom 1,486. Ministerstvo práce upozorňuje, že takto vypočítaný vymeriavací základ je vo väčšine prípadov ešte nižší ako ten minimálny.

To bude mať v budúcnosti za následok, že

