Ako sa na školách učí „predmet budúcnosti“

Tucet tretiakov drží ruku hore ako jeden muž a otŕčajú na učiteľku dva prsty. Hlásia sa na otázku, kam bude smerovať hlava korytnačky, keď sa otočí o 180 stupňov. Deti sedia za počítačmi a na monitoroch pred nimi vidieť mapu mesta a korytnačku, ktorá sa pomedzi budovy presúva podľa naprogramovaných pokynov žiaka.

24.04.2019, 09:52 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Hodina informatiky na Základnej škole Ľ. Štúra v Modre je v plnom prúde a hoci žiaci aj učiteľka robia to isté, zrejme by to nazvali inak – deti, že sa hrajú, učiteľka, že učí informatiku. Softvér, v ktorom deti ovládajú korytnačku, sa volá Živá mapa a formou hry vedie žiakov k tomu, aby rozlišovali rôzne príkazy, vedeli cestu k cieľu rozmeniť na jednoduché kroky či uvažovali nad ideálnym poradím pokynov pre robota, pardón, korytnačku.

„Na väčšine škôl sa informatika učí inak. Učiteľ sa snaží žiakov naučiť obsluhovať počítač a programy ako Word a PowerPoint,“ hovorí učiteľka informatiky a súčasne riaditeľka modranskej školy Zlatica Lišková. Podľa nej je to prežitok. Krajiny, ktoré pozerajú dopredu, sa snažia v deťoch už od materskej školy rozvíjať výpočtové, informatické a algoritmické myslenie a schopnosť programovať. Platí to pre Estónsko, Spojené kráľovstvo, či najnovšie pre Česko.

Už menia obsah

Estónsko je známe tým, že budúcnosť postavilo na rozvoji digitálnych zručností. Dalo svetu digitálne občianstvo, online podanie daňového priznania trvá tri minúty a ekonomika rastie vďaka start-upom ako Bolt.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť