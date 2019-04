Fínsky príklad: Ako sa učiť z pokusov v politike

V médiách sa veľa hovorilo o myšlienke bezpodmienečného základného príjmu vo Fínsku. Fíni však takúto zmenu nikdy nezaviedli a zrejme ani nezavedú. Išlo o experiment, ktorý prebiehal dva roky na vzorke dvetisíc nezamestnaných ľudí. Hoci nepriniesol veľmi pozitívne výsledky, môže byť inšpiráciou aj pre Slovensko. Fínsky expert na testovanie inovácií vo verejnej sfére Mikko Annala v Bratislave prednášal na pozvanie vládneho Inštitútu pre stratégie a analýzy.

24.04.2019 | Michal Lehuta

Raz ste experimentovanie v politike prirovnali k randeniu a manželstvu. Prečo?

Je to podobné. Manželstvo je dlhodobý záväzok, možno navždy. Sedliacky rozum preto radí vytvoriť si akýsi proces, ktorý vám umožní efektívne hľadať medzi možnými alternatívami. Otestujete si, čo funguje a čo nie, ešte predtým, než sa na dlhý čas pripútate k jednej možnosti. V politike to znamená hľadať riešenia, ktoré možno nie sú na prvý pohľad tie najperspektívnejšie. Tak ako aj vo vzťahoch. Ani tam nemusíte vždy od začiatku vidieť, že to je ten pravý. Možno prvý vzťah nefungoval, tak ste ho ukončili. A skúsili iný. Je to o mentalite experimentovania. Fínska vláda si to uvedomila a do svojho systému tvorby politík takúto mentalitu zakomponovala.

Fínsko momentálne robí až 27 experimentov. V ktorých oblastiach a čoho sa týkajú?

