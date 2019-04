Ministerstvá na hodnotu za peniaze zväčša kašľú

Predvolebný rok prišiel na Slovensko akosi veľmi skoro. Podľa ochoty jednotlivých ministerstiev napĺňať svoje povinnosti vyplývajúce z revizií verejných výdavkov prišiel už vlani. Opatrenia pritom majú zvyšovať hodnotu služieb, ktorú štát poskytuje občanom za peniaze daňových poplatníkov. Najmenej sa úlohy podľa súhrnnej správy za rok 2018 z dielne Implementačnej jednotky na úrade vlády plnia v rezorte školstva. Z 27 úloh sa splnilo len päť a čiastočne ďalších sedem. Rezort napríklad neprišiel so žiadnymi návrhmi na racionalizáciu siete škôl, ku ktorej sa sám zaviazal. Nepohol ani s motivačnými platmi pre mladých učiteľov. Ministerstvo nedosiahlo ani sľúbenú minimálnu úsporu vo výške 3 miliónov eur. Opozičný poslanec Miroslav Sopko (OĽaNO) na to pre televíziu Markíza reagoval, že ide o príklad toho, ako si vládna moc neplní ani vlastné domáce úlohy. Rezort školstva kontroval, že nie všetky opatrenia je možné napĺňať v presne stanovených termínoch a musí na nich spolupracovať aj s inými organizáciami a združeniami. V rezorte zdravotníctva zasa existuje priestor na úspory v nákupoch nemocníc na špecializovaný zdravotnícky materiál či lieky, upozornila poslankyňa SaS Jana Cigániková. V zdravotníctve sa podarilo plány úspor naplniť na 76 percent, keď dosiali 121,5 milióna eur. Tento výsledok ale zhoršilo horšie ako očakávané hospodárenie nemocníc. Rezort vnútra zasa stále nesprístupnil funkcionality elektronického občianskeho preukazu tretím stranám a informatizácia štátu priniesla v porovnaní s plánom tiež len zlomkové úspory.

Zdroj: Trend.sk

Volkswagen zatvoril závod v Košiciach

Najväčší domáca automobilka Volkswagen Slovakia v rámci šetrenia okresáva aktivity, ktoré nesúvisia priamo s jej kľúčovou činnosťou výroby vozidiel a komponentov. Potom, ako začiatkom roka prišila o metalickú 3D tlačiareň, ktorá sa z nástrojárne v Stupave presťahovala do centrály koncernu v nemeckom Wolfsburgu, na prelome rokov zatvorila aj svoj najmenší závod v Košiciach. O prácu prišlo necelých sto zamestnancov. Na východné Slovensko rozšíril Volkswagen svoje aktivity v roku 2004. V obci Haniska pri Košiciach sa zameriaval na prípravu vozidiel na export na ruský trh.

Smer pod 20 percentami

Po agentúre AKO aj prieskum Focusu vykázal pokles preferencií najsilnejšej vládnej strany Smer-SD pod okrúhlu dvadsaťpercentnú hranicu. Strana tak má aktuálne najnižšiu popularitu za posledných pätnásť rokov. Najnižšiu podporu od voličov od volieb v roku 2016 agentúra namerala aj opozičnej Slobode a Solidarite, ktorá skončila tesne nad desiatimi percentami. Druhou najpopulárnejšou stranou sa tak stala koalícia Progresívne Slovensko a Spolu s 13,4 percenta voličských preferencií. Liberálov preskočili aj kotlebovci s 10,5 percenta. Koaličný Most-Híd by skončil s menej ako piatimi percentami a do parlamentu by sa nedostal.

Zdroj: TASR/AP

Navrhli obžalovať Babiša

Česká polícia ukončila vyšetrovanie kauzy Čapí hnízdo a navrhla obžalovať premiéra Andreja Babiša i ďalšie osoby. O tom, či vo veci podá obžalobu alebo bude postupovať inak, teraz rozhodne prokuratúra. V kauze čelí trestnému stíhaniu aktuálny český predseda vlády, ako aj jeho príbuzní. Podľa Českého rozhlasu polícia navrhuje obžalovať všetkých obvinených. Vyšetrovanie sa začalo v septembri 2017, keď tieto osoby obvinili z dotačného podvodu či poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Rekreačný areál totiž získal dotáciu z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov. Napriek tomu, že bol zrejme účelovo vyčlenený z holdingu Agrofert.