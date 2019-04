Práca v hospitality nie je práca, ale životný štýl

Turistická brandža po celom svete sa posledné roky stretáva s paradoxom – počet ľudí, ktorí chcú cestovať a využívať služby hotelov a reštaurácií, neustále rastie. Zároveň však stále klesá počet tých, ktorí chcú v hoteloch a reštauráciách pracovať.

24.04.2019

Pri všeobecnom bedákaní nad nedostatkom zamestnancov naprieč všetkými odvetviami je na tom turizmus objektívne ešte horšie, lebo je na množstvo pracovnej sily náročnejší ako iné sektory. V očiach najmä mladých ľudí, ktorí vždy tvorili veľkú časť zamestnancov v horeca segmente, je navyše tento odbor neatraktívny, pretože ide o nepretržité prevádzky alebo prinajmenšom o prácu cez víkendy, ktorá pre nich nie je navyše ani finančne veľmi zaujímavá.

„Dnes sa nikomu nechce slúžiť, ani mladí nechcú v službách pracovať. Navyše nechcú rešpektovať autoritu, netúžia po kariére, chcú voľno a peniaze. Treba povedať aj to, že niektoré profesie v hotelierstve nemajú dobrý imidž,“ zhodnotil situáciu na konferencii Horeca Manažment, ktorá sa konala v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách, Pavel Hlinka, nestor českého hotelierstva a vedúci sekcie pre vzdelávanie Asociácie hotelov a reštaurácií ČR.

Cudzinci nie sú riešením

Personalistika bola len jednou z tém panelových diskusií, ale ako sa účastníci konferencie zhodli, ak by bola aj celá akcia venovaná len jej, bolo by o čom rozprávať. Na otázku, či sa dá nedostatok zamestnancov riešiť zamestnávaním ľudí z tretích krajín, odpovedal Pavol Norulák, konateľ spoločnosti Across Borderland Consulting, ktorá sa zaoberá náborom pracovníkov z Ukrajiny a ostatných štátov bývalého Sovietskeho zväzu stručne: „Nedá.“

