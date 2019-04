Rodičia zaplatia

24.04.2019

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Slovensko je krajina, ktorá má k IT biznisu blízko. Stačí spomenúť úspešné príbehy firiem, ako sú Eset, Sygic či Pixel Federation. Vo sfére IT podnikajú desiatky firiem a pracujú tisícky profesionálov. Študenti stredných škôl prichádzajú z medzinárodných predmetových súťaží v informatike s medailami. Na prvý pohľad by sa skutočne mohlo zdať, že krajina má k IT blízko a príprava študentov na lukratívne povolanie prináša ovocie. Opak je pravda.