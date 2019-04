Stávka na ľudový Touareg 

Zvykol som si, že na testy zvyčajne dostávam autá s najvýkonnejším motorom z ponuky, s vysokou úrovňou štandardnej výbavy a košatou zostavou doplnkov za príplatok. Skrátka, vyčačkané výstavné exempláre, ktorých konečná cena sa v prípade niektorých prémiových modelov neraz vyšplhá aj na dvojnásobok základnej.

24.04.2019 | Jozef Prosnan

Dnes mám na programe vlajkovú loď automobilky Volkswagen – nový VW Touareg, od ktorého očakávam potvrdenie toho, čo som v úvode napísal. No on to, beťár jeden, popiera. Obsahuje „len“ základnú pohonnú jednotku 3,0 V6 TDI (170 kW/230 k), „len“ základnú výbavu a „len“ zopár položiek doplnkovej výbavy navyše. Tým sa jeho cena len nenápadne posunula z bázických 49 990 eur na stále skromných, až podozrivo skromných, ba nechutne skromných 54 270 eur.

Limitovaná digitalizácia

V podobnom kolose ma zvyčajne čakajú kreslá v koži. Tu ma vítajú tiež, no zaodeté v textile Graphite. Nepôsobí tak dojmotvorne, ale je príjemný na dotyk a, čo je hlavné, dýcha. Mechanikou si nastavím vzdialenosť od volantu, výšku sedenia, sklon operadla a viac už nemám čo. Aj tak však sedím pohodlne – takmer kráľovsky. Panoráma predo mnou je celkom interesantná a dojem veľkolepos­ti navodený exteriérom ma neopúšťa. Registrujem však, že Innovision Cockpit, ktorý kombinuje 15& obrazovku infotainmentu a digitálny 12& prístrojový štít sa v tejto plebejskej verzii nekoná.

Zdroj: Volkswagen

