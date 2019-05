Čím žijú predáci najúspešnejšej slovenskej IT firmy

Okrem Esetu sa všetci jeho šiesti majitelia – Miroslav Trnka, Peter Paško, Rudolf Hrubý, Anton Zajac, Richard Marko a Maroš Grund – stretli ešte v jednom spoločnom projekte. Vo februári 2015 vložili 1,2 milióna eur do začínajúceho Denníka N. Vo vydavateľskej spoločnosti v súčasnosti ovládajú 51 percent, majú jedného zástupcu v predstavenstve a dvoch v dozornej rade. Do ďalších dvoch biznisov sa eseťáci pustili vo dvojici, no väčšinu aktivít mimo „materskej“ firmy majú samostatne. Ich rozsah je naozaj široký a rozmanitý. TREND väčšinu z nich zmapoval prostredníctvom osobných rozhovorov, verejne dostupných firemných databáz a dávnejšie publikovaných informácií.

01.05.2019

Vlajkové lode Každý zo šestice majiteľov Esetu má v portfóliu niečo, čo možno označiť za jeho vlajkovú loď. Niečo, čím je najviac viditeľný a do čoho investuje výraznú časť zdrojov, osobnej energie a času. Celkovú mozaiku potom dopĺňajú menej známe a menej medializované aktivity, hoci veľkosťou investície ani nemusia byť oveľa menšie. Vlajkovou loďou a „odkazom“ Miroslava Trnku, ktorý bol do roku 2011 hlavnou tvárou Esetu, je Nadácia Zastavme korupciu. Založil ju v roku 2014 spolu s podnikateľom Michalom Blahom a dodnes ju rozhodujúcou mierou finančne podporuje. Vlani na jej prevádzku poskytol 240-tisíc eur, čo bolo zhruba 85 percent celkových príjmov nadácie. Rok predtým to bolo 262-tisíc eur a takmer 89 percent príjmov. Zdroj: Trend.sk Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



