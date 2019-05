Dankove opatrenia majú stáť do 600 mil. eur ročne (krátke správy)

01.05.2019, 10:00 | Michal Lehuta | Marek Legéň | Ján Filip | © 2019 News and Media Holding

Zníženie dane z príjmov právnických osôb z dielne SNS zrejme nebude celoplošné. Pripustil to predseda strany Andrej Danko v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Danko zmenu odôvodnil tým, že nevládne sám. „Sú veľké spoločnosti s obratmi nad 50-tisíc eur a firmy menšie. Asi 80 percent firiem má obraty do 50-tisíc eur. Urobili sme kompromis, že firmy s obratom do 100-tisíc eur aj SZČO budú mať daň z príjmov 15 percent a ostatné firmy 21 percent,“ povedal. Okrem toho chce SNS znížiť daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny a zrušiť koncesionárske poplatky pre dôchodcov. Na zrušenie poplatkov pre všetkých nemá podporu v koalícii. Odhaduje, že opatrenia SNS by mohli stáť okolo 400 až 600 miliónov eur (0,5 — 0,7 percenta HDP). Štát si podľa Danka takéto opatrenia môže dovoliť „ľavou zadnou“. Minulý týždeň o nich mali hovoriť partneri na koaličnej rade, no tá sa zrušila. Namiesto nej o rôznych sociálnych opatreniach zatiaľ vládne strany rokujú prostredníctvom pracovných skupín. Tak, aby boli tieto „výzvy“ vyriešené do nadchádzajúcej schôdze parlamentu. „Ak sa nebude zvyšovať životná úroveň ľudí či stavať diaľnice, tak nie je prečo vládnuť,“ zamyslel sa A. Danko. V súvislosti s vyrovnaným rozpočtom uviedol, že Slovensko musí ísť cestou brania pôžičiek. „Nemusíme sa báť aj zadlžovania, nemusíme sa báť veľkých investičných peňazí,“ povedal. Napriek schválenému vyrovnanému rozpočtu však Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už v tomto roku očakáva deficit verejných financií vo výške 0,8 percenta HDP.

Zdroj: Trend.sk

Socialisti vyhrali, no straší strana Vox Španielsky socialistický premiér Pedro Sánchez dokázal vládnuť, hoci ho v dolnej komore parlamentu podporovala len zhruba štvrtina poslancov. Po nedeľných voľbách bude mať väčšiu podporu: jeho strana skončila prvá so ziskom necelých 29 percent hlasov. Na väčšinu v parlamente však nedosiahne ani v spolupráci s radikálnou ľavicovou koalíciou Unidas Podemos. Pravicoví ľudovci, vo voľbách utrpeli historickú porážku. Viacerí ich bývalí členovia založili krajne pravicovú stranu Vox, ktorá vystupuje proti migrácii, katalánskej autonómii či feminizmu. Strana získala vyše desať percent hlasov a je to prvý raz od konca 70. rokov, čo sa takéto zoskupenie dostalo do parlamentu. Meškajúce platby ukrajujú zo ziskov Zlá platobná disciplína zákazníkov ukrajuje zo zisku polovice slovenských firiem. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti EOS KSI. Uskutočnila ho medzi firmami v takmer dvadsiatke európskych krajín. Zo sondy vyplýva, že zhruba každá štvrtá platba (27 percent) na Slovensku prichádza neskoro alebo faktúry nie sú uhradené vôbec. Európsky priemer vyšiel na 21 percent omeškaných či nezrealizovaných platieb. Slovensko je na tom horšie ako Grécko či Rumunsko. Najviac domácich firiem, vyše dve pätiny, má pre zlú platobnú disciplínu vyššie úrokové náklady alebo problémy s cash flow. Zdroj: Martina Brunovská Povinnú angličtinu chcú zrušiť Ministerstvo školstva chce uvoľniť pravidlá vyučovania cudzých jazykov na základných školách. Prvým cudzým jazykom by tak už nemusela byť povinne angličtina. Pokiaľ sa žiak rozhodne pre iný prvý cudzí jazyk, angličtina sa pre neho stane druhým povinným jazykom. Podnikateľské združenia krok kritizujú. Podľa Klubu 500 je tento krok nesystémový a škodlivý. „Štát investoval do výučby angličtiny a aj do vzdelávania pedagógov, ktorí ju majú vyučovať,“ pripomenul riaditeľ klubu Tibor Gregor. Slabé ovládanie tohto jazyka môže podľa neho v budúcnosti absolventov škôl znevýhodňovať pri hľadaní zamestnania.

