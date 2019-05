Eseťácke eso na nové biznisy

Elektráreň eseťákov pôsobiaca pod hlavičkou firmy Energy Edge ZC je už dlhšie bombardovaná aj petíciami niektorých Žarnovičanov proti privysokému hluku či splodinám. No teraz elektráreň nadobúda nový širší význam.

Mala by k nej pribudnúť nová fabrika, ktorá v Žarnovici oživí aj kedysi veľmi tradičné drevárstvo. Šestnásť rokov po tom, ako miestna preglejkáreň dodýchala pod rukami skrachovanej tuzemskej firmy A.N.B. Do areálu preglejkárne sa síce odvtedy nasťahovali iné výroby, no drevárstvo tam dlho nebolo, rozsiahle plochy zostali opustené a spustli.

Nový projekt eseťákov by mohol areál bývalej Preglejky znova zaľudniť. Kým v elektrárni dávajú prácu iba dvadsiatke ľudí, drevárska fabrika sľubuje postupne prijať tisícku pracovníkov. A jej ambíciou je priniesť na trh úplné nové výrobky na báze dreva a iných materiálov.

Od „tárania“ k projektom

Novú fabriku plánujú R. Marko a M. Grund vďaka Gemerčanovi Jánovi Šestinovi, ktorý ich predtým nahovoril aj na elektráreň. Eseťáci s ním do oživenia žarnovickej Preglejky investujú, pričom projekt vizionársky a manažérsky vedie. Ich prvé kontakty sa začali už pred zhruba desiatimi rokmi. „S Rišom Markom a Marošom Grundom sa stretávame tak raz za dva mesiace. Iba tárame a špekulujeme o technike. O tom, čo by sa dalo ako zlepšiť a kde môžeme čo posunúť,“ hovorí J. Šestina. „Pri týchto debatách sa často zabudneme aj päť-šesť hodín. No nás to baví a niekedy sú z toho aj konkrétne projekty,“ dodáva.

