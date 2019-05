Ešte robotickejší robotický vysávač 

01.05.2019, 10:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Novinka od iRobotu sa testovala ťažko. Nie pre nejaké nedostatky. Práve naopak. Jednou z hlavných výhod Roomby i7+ je, že si ju celé týždne nevšimnete. Už aj predošlé modely nevyžadovali veľa starostlivosti a pozornosti. Tento má navyše unikátnu stanicu na vyprázdňovanie robota. Výborný nápad, ktorý však vo mne kvôli jednému číslu vyvolal spytovanie si svedomia.

Som dlhodobý používateľ robotických vysávačov a na tento vynález nedám dopustiť. Samozrejme, s dvoma „ale“. Najprv je potrebné mať na týchto pomocníkov vhodnú domácnosť. Ideálne s tvrdou podlahou alebo kobercami s kratším vlasom a čím menej všakovakých podstavcov s vázami alebo deťmi rozhadzujúcimi papierové vreckovky, ponožky a Lego kocky po zemi. Druhou podmienkou je, že to musí byť poriadny robotický vysávač. Výkonný, ale hlavne spoľahlivý. Viac ako rok som popri krátkodobejších testovaniach modelov od Samsungu, Xiaomi či Neato najviac používal Roombu 980. To je aj referenčný model, od ktorého som sa odrážal pri hodnotení jeho nástupcu – modelu Roomba i7+.

Vysávača sa nemusíte dotknúť mesiac

Vizuál sa zmenil len minimálne. Stále je to okrúhla placka s výškou okolo 9,5 cm s dvoma gumenými valcovitými kefami na spodnej strane, nárazníkom vpredu a kamerou a ovládacími tlačidlami navrchu. No pár zmien sa nájde. Objektív kamery na orientáciu v priestore je menší, na jeho efektivite sa to nijako neprejavilo. Tlačidlá už sú dotykové, čo sa mi nezdá ako najšťastnejšie riešenie. Počas štyroch týždňov používania sa mi dvakrát stalo, že sa Roomba i7+ niekde zasekla na pohodenej ponožke. Prekážku som odstránil, ale tlačidlá už nereagovali. Až kým som stroj neodniesol do nabíjacej stanice. Roomba 980 s tým problém nemala. Veľká časť robota je z lesklého plastu. Hoci sa i7+ postarala o žranie prachu v dome, sama na sebe ho po čase nosila vo viditeľnej vrstve.

