Slovensko bolo skvelá voľba, no vrchol už máme zrejme za sebou

01.05.2019, 10:00 | Tomáš Nejedlý

Najväčšie a najstaršie bizniscentrum založila na Slovensku americká spoločnosť IBM. Po vyše pätnástich rokoch rastu zamestnáva v Bratislave takmer päťtisíc ľudí, ktorí poskytujú účtovné, IT či administratívne služby a podporu pre pobočky nadnárodnej korporácie po celom svete. Výkonný riaditeľ IBM International Services Paul Burt v rozhovore pre TREND vysvetľuje, ako firma vníma vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku a svoj ďalší osud v krajine.

Aké postavenie máte v rodine IBM?

Sme určite jednou zo strategických lokalít na globálnej úrovni. Dôvody sú viaceré a verím, že si vďaka nim udržíme toto postavenie aj do budúcnosti. Centrá zdieľaných služieb sa zvyčajne sústredia na jednu-dve konkrétne kompetencie, napríklad účtovníctvo alebo ľudské zdroje. My poskytujeme podporu pestrej škály podnikových operácií, okrem účtovníctva, IT podpory či HR tu máme aj obchodné tímy, ktoré sa podieľajú na predaji digitálnych služieb, či vzdelávacie tímy, ktoré pripravujú obchodníkov. Výhodou je, že máme väčšiu šancu nájsť medzi jednotlivými oblasťami synergie, spájať ich a inovovať spôsob, akým pracujú pre klienta.

Reportovali ste vlani do centrály legislatívne zmeny, ktoré ovplyvnili úroveň podnikateľského prostredia?

