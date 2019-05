So svojím kumštom sa štiavnickí Kováčovci dostali až do bondoviek

Syn to spolu s otcom vo vedení jeho firmy nezvládal. Otcovi vyhovoval menší podnik s pár ľuďmi, ako už podnikal roky. Potomok mal oveľa vyššie ambície. Napokon z rodinnej firmy odišiel a zamestnal sa v globálnej spoločnosti.

01.05.2019, 12:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Už po roku ho otec zavolal, aby sa vrátil. Nech podnik vedie sám podľa svojich mladíckych predstáv. A on sa v ňom stiahne do dielne. Radikálna výmena stráží podniku vyšla. Syn viac-menej z dielne urobil firmu so 40 zamestnancami, ktorá navyše v súčasnosti ide stavať niekoľkokrát väčšiu fabriku. Jej výrobky sa dokonca objavili v známej bondovke s Danielom Craigom Quantum of Solace. Sú nimi vybavení aj príslušníci britskej SAS, ktorá je medzi zásahovými jednotkami celosvetovým pojmom.

Reč je o banskoštiavnickej firme Falco SK rodiny Kováčovcov, ktorá sa už tridsať rokov zameriava na výrobu puzdier na pištole a rôzne iné kožené vybavenie pre strelcov, ako sú opasky, postroje či nepriestrelné vesty.

Učiteľ s čuchom na šitie

Biznis tejto rodiny sa začal pri jednej zo záľub otca Ivana Kováča ešte z čias socializmu. Vyštudovaného lesníka vtedy živilo učenie mladých horárov na banskoštiavnickej strednej lesníckej škole. Vyučoval tam prevádzku lesných strojov a budovanie lesných ciest.

Popri tom si však v malom privyrábal šitím kožených pomôcok pre svojich kamarátov poľovníkov i sokoliarov. I keď sám nepoľoval. Bavilo ho šitie a práca s kožou.

Začínal so sokoliarskymi rukavicami. Neskôr pridával potreby pre strelcov, z ktorých

