V Afrike zažil aj evakuácie. Teraz velí slovenskému Heinekenu

Rene Kruijt si sadol na stoličku šéfa najväčšieho domáceho pivovaru Heineken Slovensko pred troma mesiacmi. Prišiel sem z jednej z najkonfliktnejších krajín sveta – afrického Konga. TRENDU prezradil, ako sa robí biznis vo vypätých kútoch sveta, ale tiež svoje plány na slovenskom trhu. Výzvou pre neho je aj to, aby pre materský Heineken ustrážil na Slovensku pozíciu trhového lídra. Dvojka trhu Pilsner Urquell Slovensko v rukách japonského Asahi sa po predchádzajúcej stagnácii znovu rozbehla. Protizbraňami Heinekenu majú byť inovácie.

01.05.2019, 10:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Po Door Plantengovej, ktorá viedla slovenský Heineken v rokoch 2009 až 2014, ste druhým manažérom Heinekenu, ktorý sa na Slovensko posúva z afrických dcér koncernu. Je to náhoda alebo sú africké trhy s pivom tomu slovenskému niečím podobné?

To s Door je skôr náhoda. I keď sme istý čas pred jej príchodom na Slovensko spolu pracovali pre Heineken v Rwande. Zároveň je slovenský trh s pivom v niečom podobný tým africkým. Možno je to prekvapujúce, ale Afričania, rovnako ako Slováci, pivo dosť obľubujú. I keď mnohé africké národy si ho kvôli svojim nižším príjmom nemôžu dovoliť až tak často ako Slováci. Napríklad v Kongu je ročná spotreba piva na osobu len na úrovni štyroch litrov oproti 72 litrom na Slovensku. Život v Afrike na mnohých miestach nie je jednoduchý a oveľa skromnejší ako v Európe, ale Afričania sa radi bavia a radi si dávajú pivo. V tom sú Slovákom podobní. Pivo sa tam pije aj v moslimských krajinách, i keď, prirodzene, nealkoholické. Spoznal som to pri mojej práci v Egypte. Domáci pili nealkoholické. S tradičným alkoholickým pivom sme robili väčšie obraty iba v egyptských turistických centrách.

Know-how na vysoké riziká

Pre Heineken ste pracovali v juhoamerickom Suriname, potom v africkej Rwande, Egypte. Naposledy v Demokratickej republike Kongo. Zažili ste v týchto krajinách aj nejaké rizikovejšie situácie? Ako ste si s nimi poradili?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť