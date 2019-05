Zlatá minulosť, pokojná prítomnosť, otázna budúcnosť

01.05.2019, 10:00 | Tomáš Nejedlý | reportér

Bizniscentrá vyrástli na plnohodnotný a silný sektor domácej ekonomiky. Ak sa Slovensko kedysi ako krajina hrdilo murármi, sklármi či strojármi, dnes môže sebavedomo povedať, že poskytuje svetu finančné, IT či účtovné služby najvyššej kvality za vynikajúcu cenu. Odvetvie narástlo z nuly na 40-tisíc zamestnancov za pätnásť rokov. To je zlatá minulosť. Sektor ďalej rastie, aj keď oveľa pomalšie, mnohé centrá stále hľadajú nových pracovníkov a najmä inovujú, optimalizujú, hľadajú vyššiu efektívnosť a produktivitu. To je pokojná prítomnosť.