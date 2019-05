Ako sa zarába na senioroch

Hoci vládna garnitúra Smeru dlhodobo pestuje predstavu o slovenských dôchodcoch ako o najchudobnejšej časti spoločnosti, nie je to tak. Nedostávajú síce také dôchodky ako seniori v západnej Európe, stále však majú garantovaný príjem a predovšetkým ekonomicky aktívne deti, ktoré často výrazne prispievajú na starostlivosť o svojich rodičov.

08.05.2019, 10:00 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Podľa údajov Štatistického úradu SR je ekonomická úroveň dôchodcov porovnateľná so zamestnancami. Čistý peňažný príjem na jedného člena rodiny, kde je hlavou dôchodca, predstavoval v roku 2017 sumu 5 005 eur. Ak rodinu živí zamestnanec, je to len o 667 eur viac. Seniorov však na rozdiel od zamestnancov prudko pribúda. Trend sa bude v budúcnosti zrýchľovať.

Tretina európskeho HDP

V prestarnutej Európe mala v roku 2015 strieborná ekonomika hodnotu viac ako 3,7 bilióna eur a predstavuje tretiu najväčšiu ekonomiku sveta. Konštatuje to štúdia, ktorú pre Európsku komisiu vypracovali spoločnosti Technopolis a Oxford Economics. Vyhliadky do budúcnosti sú ešte väčšie. Strieborná ekonomika, ktorá je definovaná ako tovary a služby pre ľudí vo vekovej kategórii 50 rokov a viac, by do roku 2025 mala dosiahnuť objem až 5,7 bilióna eur. Jej celkový kumulovaný príspevok bude ešte o niečo vyšší a mal by predstavovať takmer tretinu HDP Európskej únie.

Neprehliadnite Prečo senior skončí v domove, hoci potrebuje nemocnicu

Slováci starnú najrýchlejšie v Európe. Pokusy štátu zabezpečiť seniorom...

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť