Bohatí finančníci sa obávajú o budúcnosť kapitalizmu

Kapitalizmus alebo socializmus? Čo je lepšie? Koncom marca sa republikán Roger Williams, ktorý je členom finančného výboru v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu, pri vypočúvaní siedmich šéfov najväčších bánk na Wall Streete spýtal: „Ste socialista alebo kapitalista?“

08.05.2019, 10:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Na prvý pohľad triviálna otázka vyvolala rozruch. Americký systém kapitalizmu sa stáva predmetom debaty. Jedným z dôvodov je rastúca popularita demokratických socialistov, medzi ktorých patrí Alexandria Ocasiová-Cortezová, členka rovnakého výboru ako R. Williams. Niektorí vplyvní finančníci, ktorí z kapitalistického systému najviac profitovali, sa takisto vyslovili, že kapitalizmus má svoje muchy, pred ktorými netreba zatvárať oči.

Nezdravá príjmová nerovnosť

Šéf investičnej banky JPMorgan Chase Jamie Dimon, ktorý vlani zarobil 31 miliónov dolárov, napísal prejav pre investorov v rozsahu 23-tisíc slov. Tvrdí v ňom, že kapitalizmus vytiahol miliardy ľudí z chudoby, ale nedá sa povedať, že by bol bez chýb, že neprehliada záujmy ľudí a nedá sa zlepšiť.

Na druhej strane, príklon k socializmu označil za zlý nápad, pretože prináša stagnáciu, korupciu a nástup autoritatívnych vodcov, ktorí môžu zasahovať do ekonomiky a života ľudí s cieľom udržať sa pri moci. „Bola by to pre USA rovnaká katastrofa ako pre krajiny, kde už socializmus vyskúšali,“ myslí si.

J. Dimon kapitalizmus obhajuje: „Ukážte mi krajinu bez veľkých a úspešných spoločností a ukážem vám neúspešnú krajinu s príliš malým počtom pracovných miest a nedostatkom príležitostí ako výsledok.“ Súkromné podnikanie považuje za motor rastu každej krajiny: „Nie som zástancom neregulovaného, úplne slobodného kapitalizmu. Ale nemali by sme zabúdať, že skutočná sloboda a slobodné podnikanie (kapitalizmus) sú v určitom bode neúprosne spojené.“

Na druhej strane J. Dimon

