Doplnky pre profesionálnych hráčov 

O tom, že herný priemysel nie je len zábava pre deti, sa všetci presviedčajú už roky. Stačí si pozrieť miliardové tržby herných štúdií, počet predaných herných zariadení alebo sledovanosť rôznych majstrovstiev s miliónovými výhrami pre víťazov.

08.05.2019, 10:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

To všetko však stále nemusí znamenať, že sa to netýka len tínedžerov. Prieskum analytickej spoločnosti Statista ukazuje, že najväčšou skupinou sú muži vo veku od 21 do 35 rokov, tvoria až 20 percent hráčov vo svete. Druhou najpočetnejšou skupinou sú ženy v rovnakom veku, ale aj muži vo veku 36 až 50 rokov. Tieto dve skupiny majú 15-percentné zastúpenie. Až na treťom mieste s 12, respektíve 10 percentami sú tínedžeri.

Na druhej strane je pravda, že tieto štatistiky sa dajú interpretovať rôzne. Väčšinou totiž ako hráča rátajú každého, kto sa aspoň občas zahrá na akejkoľvek platforme. Aby sme teda boli presnejší, BestTheNews odhaduje, že v budúcom roku bude mať herný priemysel hodnotu 90 miliárd amerických dolárov. Vlani tretina tržieb pochádzala z mobilného hrania, 27 percent tvorili herné konzoly a 26 percent počítačové hry.

Tržby však netvoria len herné tituly alebo konzoly a počítače. Herný priemysel by veľmi ťažko fungoval bez periférnych zariadení, určených hlavne pre PC hráčov. Pre herných nadšencov a profesionálnych e-športovcov je ich výber zásadný. Podmienkou je používať klávesnice, myši či monitory, ktoré poskytnú čo najvyššiu rýchlosť, presnosť a plynulosť.

