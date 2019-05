Imidžový úžitkáč 

Zvyčajne nejazdím na úžitkových modeloch. Obávam sa totiž, že moja náklonnosť k široko rozkročeným nízkym a výkonným športiakom ma natoľko poznačila, že budem ťažko hľadať kritériá na objektívne hodnotenie úzkych a vysokých škatúľ, ktoré namiesto emócií ponúkajú úžitkovú hodnotu, vysokú úžitkovú hodnotu, a ak Boh dá, ešte vyššiu.

Ak som príležitosť vyprobovať tento minivan predsa len využil, tak preto, že vzbudil moju zvedavosť. Jeho typové označenie mi pripomína istú zaniknutú leteckú spoločnosť, pritom má zvýšenú priechodnosť, pohon štyroch kolies, relatívne výkonný vznetový štvorvalec prepĺňaný dvoma turbami, trúfa si odviezť sedem cestujúcich vrátane vodiča a za jeho cenu, ktorá sa rúha proti pojmu ľudový automobil, sa dá zadovážiť trebárs bonitné SUV Mercedes-Benz GLE.

Sympatiak

Keď tak sledujem fazónu a proporcie PanAmericany, uvedomujem si, že tento zjav nosím v povedomí od premiéry v Ženeve 2016. Ako býva pri produkcii značky Volkswagen zvykom, ani Multivan nevybíja poistky. Nepokúša sa zaujať lacnými ani drahými efektmi. Vyžaruje nadčasovú účelnosť. V prípade PanAmericany navyše registrujem len isté osobnostné črty. Oceľový odlesk vrhajú ochranné prvky prahov a oboch nárazníkov. Pritom viem, že oceľ chráni exponované miesta podvozkových skupín. K tomu samolepiace pásy po stranách a kontúry amerického kontinentu zobrazené na posuvných dverách. Keď už mám zaujať stanovisko, poviem – sympatiak medzi „úžitkáčmi“.

Hliník a koža

Otvorím dvere na strane vodiča, spínačom na kľúči vydám pokyn a odsunú sa posuvné dvere, ďalším spínačom zdvihnem veko batožinového priestoru a vidím luxusne vybavený interiér. Pravdupovediac, štýlové sedadlá zaodeté vo farebne kombinovanej kvalitnej a zamatovo jemnej koži nappa by som si na expedíciu do Himalájí asi nevybral... Keby som však mal prevážať prominentných hostí z letiska do drahého alpského hotela, tak sa hodia. Podlaha s hliníkovou úpravou príde vhod v každom prípade pre svoju praktickosť. Keď je čistá, vyzerá náramne efektne. Len netuším, prečo pokrýva podlahu len v priestore pre cestujúcich vzadu, keď koberec pod vodičom a spolujazdcom je ešte viac ohrozený. Nahliadnem do kufra, čo kufra – kufriska. Výrobca o jeho kapacite mlčí, zato deklaruje, že do PanAmericany sa v závislosti od modularity zadnej partie auta zmestí nehorázna porcia batožiny... Čo v prípade PanAmericany znamená modularita, to zistím o chvíľu.

