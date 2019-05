Kybernetický útok u nórskych hlinikárov zasiahol aj Slovensko

Utorkové ráno v polovici marca tohto roku bolo pre nórsky koncern Norsk Hydro ako zo zlého sna. Firma sa stala terčom kybernetického útoku, ktorý odstavil časť jej produkcie. Následne musela prejsť na manuálne riadenie výroby. Zamestnanci dostali zákaz pripájať sa na internú sieť spoločnosti a zapínať akékoľvek zariadenia pripojené k sieti.

08.05.2019

Hekeri zašifrovali časť firemných počítačov a za ich dešifrovanie požadovali výkupné v digitálnej mene. Celkové škody koncern zatiaľ odhadol na viac ako 41 miliónov eur. „Škodlivý útok vírusom spôsobil, že mnohé IT systémy v spoločnosti Hydro museli byť vypnuté nie preto, že by boli infikované, ale aby sme lokalizovali vírus a zabránili jeho ďalšiemu šíreniu. Pred opätovným zapojením zdravých častí našej siete potrebujeme vyliečiť tie infikované,“ uvádza IT šéf spoločnosti Jo De Vliegher.

Neobišli ani slovenský závod

Norsk Hydro je jedným z najväčších producentov hliníka a súvisiacich produktov na svete s pobočkami a závodmi v 40 krajinách, kde zamestnáva 36-tisíc pracovníkov. Dve z týchto fabrík má aj na Slovensku v Žiari nad Hronom. Jedným je výrobca hliníka Slovalco a druhým producent hliníkových profilov Hydro Extrusion Slovakia, v ktorých pracuje dokopy 850 zamestnancov.

