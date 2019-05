Lubyovej posledná šanca ukončiť biedu výskumu a zlepšiť si kredit

Ministerka školstva Martina Lubyová má len niekoľko mesiacov na to, aby uchránila slovenský výskum pred strmým pádom do ešte väčšej biedy, než sa nachádza v súčasnosti. Platí totiž, že stále sa takmer nečerpajú dotácie z eurofondov, aj keď možnosti sú obrovské. Dôvodom je ich pochybné prideľovanie v ére ministra Petra Plavčana (obaja nominanti SNS) a s tým súvisiace následné pozastavenie.

08.05.2019, 10:00 | Ján Kováč | © 2019 News and Media Holding

Podpora výskumu a inovácií je nástroj, ktorý má v prvom rade zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských firiem, pomôcť im, aby sa z jednoduchej výroby presúvali k aktivitám s vyššou pridanou hodnotou. V operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) je na roky 2014 až 2020 k dispozícii z eurofondov 2,2 miliardy eur. Vrátane zdrojov zo štátneho rozpočtu ide o 2,5 miliardy eur. Zatiaľ sa z tejto sumy minulo približne 250 miliónov eur, čo je veľmi slabý výsledok, a to aj napriek tomu, že tieto peniaze možno oficiálne čerpať až do roku 2023. Dôležité však nie je ani tak ich samotné čerpanie ako koncový prínos pre slovenskú ekonomiku. Operačný program Výskum a inovácie bol v mnohých smeroch ambicióznejší ako predchádzajúce programy.

Mal zámer prepojiť prevažne verejné výskumné inštitúcie so súkromnými firmami, umožniť prenos poznatkov do praxe a zabezpečiť ich využitie aj na komerčné účely. Rovnako mal motivovať firmy, aby aj ony investovali do výskumu. Preto sa v OP VaI spojili dve agendy, ktoré fungovali predtým oddelene. Podpora inovácií v podnikovej sfére a podpora výskumu sa stretli v jednom veľkom finančnom balíku.

Suma 2,5 miliary eur pritom zahřňala viacero výziev, z ktorých dve najväčšie pokrývali zhodne po približne 300 miliónov eur. Išlo o program dlhodobého strategického výskumu a program podpory priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC). Obe výzvy vyhlásil ešte niekdajší minister školstva P. Plavčan. A obe dopadli veľmi zle. Jedna bola zrušená úplne a v rámci druhej požiadal štát víťazov o odstúpenie od podpísaných zmlúv.

